Nach Super-Sieg gegen die Bayern: Towers droht Mini-Kulisse im Eurocup

Wie wichtig die Fans der Veolia Towers Hamburg für ihre Mannschaft sind, demonstrierte der 81:78-Erfolg gegen die Bayern am Samstag. Mit der Energie eines ausverkauften Inselparks im Rücken wuchsen die Hanseaten über sich hinaus. Diese Euphorie scheint aber wenige Tage nach der Sensation wieder abgeebbt zu sein.

„Es ganz wichtig, diese Energie wieder vor einer hoffentlich volleren Halle als am letzten Dienstag zu bekommen“, forderte Lukas Meisner vor der Eurocup-Partie gegen Breslau (Dienstag, 19.30 Uhr). Doch daraus wird nichts. Während in der vergangenen Woche 1439 Zuschauer:innen die knappe 83:88-Pleite gegen Ankara sahen, erwarten die Hanseaten nur etwa 700 Fans gegen die Polen.

Towers-Geschäftsführer Fischer erklärt Fan-Tief im Eurocup

„Es ist das Spiel, welches im Vorfeld am schlechtesten verkauft wurde“, räumt Towers-Geschäftsführer Jan Fischer gegenüber der MOPO ein. Und das hat mehrere Gründe. Einerseits ist der Wettbewerb für viele Fans immer noch ein unbeschriebenes Blatt. „Wir sind weiter dabei, die Spiele zu bewerben“, erklärt Fischer. Verschiedene Kooperationen und Aktionen sollen mehr Aufmerksamkeit auf den Eurocup lenken.

Andererseits locken bekanntere Städte wie London oder Paris jetzt schon mehr Menschen nach Wilhelmsburg. „Die anderen Eurocup-Spiele sind schon deutlich besser verkauft“, so der Mitgründer der Towers. Eine spärlich gefüllte Halle wird es in dieser Form also wohl nur gegen Breslau geben. Meisners Wunsch nach einem vollen Haus im Eurocup wird in naher Zukunft aber auch nicht erfüllt werden können.