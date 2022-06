Transfer-Trubel: Rich und Edigin verlassen die Towers – ein Neuer kommt aus den USA!

Nach dem Wechsel von Justus Hollatz müssen die Hamburg Towers den nächsten Abgang eines Eigengewächses verkraften. Am Freitagmorgen bestätigten die Wilhelmsburger den Abschied von Osaro Jürgen Rich. Auch Back-Up-Center Eddy Edigin verlässt die Türme nach nur einem Jahr – und wechselt zu einem Towers-Konkurrenten.

Acht lange Jahre ging Rich für die Hamburg Towers und ihren Kooperationspartner, den SC Rist Wedel, auf Korbjagd. In dieser Zeit gelang dem 23-Jährigen jedoch nie der Durchbruch. Vermutlich sucht der Lübecker auch deshalb nun seine Chance bei einem anderen Verein.

Rich wechselt nach Bayreuth – Edigin nach Ludwigsburg

„Ich hatte eine wirklich tolle Zeit hier in Hamburg. Ich bin Marvin (Willoughby, Anm. d. Red.) und allen Coaches, die mich seit der U16 hier begleitet haben, sehr dankbar – nicht nur für meine sportliche Ausbildung, sondern auch für ihre Unterstützung während meiner Schulzeit“, sagt Rich.

„Jetzt liegt eine neue, spannende Aufgabe vor mir, da freue ich mich wirklich sehr drauf“, führt der Guard aus. Diese neue Aufgabe, sie heißt Bayreuth – der Ex-Verein vom neuen Towers-Coach Raoul Korner. „Wir können wirklich sehr stolz darauf sein, wie sich Osaro in den vergangenen acht Jahren in unserem Programm entwickelt hat“, blickt Manager Willoughby auf Rich‘ Zeit bei den Hamburgern zurück und führt aus: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jürgen beim Gastspiel hier in der Arena überaus herzlich wieder empfangen wird.“

Eddy Edigin wird ebenfalls in der nächsten Saison als Gast im Inselpark spielen. Der 26-Jährige verlässt die Türme in Richtung Ludwigsburg. Das vermeldeten die Hanseaten ebenfalls am Freitag. „Eddy hat ein gutes erstes Jahr auf höchstem deutschem Level gespielt. Für die kommende Saison haben wir uns aber dazu entschieden, dass wir mit einem anderen Spielertypen für seine Position planen“, so Willoughby.

Yoeli Childs wechselt aus der G-League zu den Towers

Nach diesen beiden Abgängen vermeldeten die Türme aber auch den zweiten Neuzugang des Transfer-Sommers. Der Big Man Yoeli Childs wechselt aus den USA nach Wilhelmsburg. „Ich freue mich sehr, ab sofort Teil der Hamburg Towers zu sein“, wird der US-Boy zitiert. Nach drei BBL-Einsätzen für Edigins neuen Klub Ludwigsburg spielte der US-Amerikaner in der vergangenen Saison in der G-League, der Entwicklungsliga der NBA, für die Salt Lake City Stars und erzielte im Durchschnitt 15,5 Punkte.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wie ein Senegalese beim Skifahren“: So tickt Towers-Coach Korner

„Wir haben einen physischen, athletischen, mobilen und variablen Innenspieler gesucht, der über Ring Niveau spielen und den Ball rebounden kann und uns die notwendige Präsenz unter den Körben gibt. Mit Yoeli haben wir diesen gefunden“, freut sich Korner bereits auf seinen Neuzugang. Im Juli spielt Childs, der bei den Towers einen Ein-Jahres-Vertrag unterschreibt, zunächst noch für die NBA Summer League mit den Utah Jazz.