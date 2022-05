Entscheidung gefallen: Zu diesem Klub wechselt Towers-Juwel Justus Hollatz

In den vergangen Wochen wurde viel über einen möglichen Abgang von Justus Hollatz spekuliert, nun ist er offiziell: Der 21-Jährige verlässt die Hamburg Towers und wechselt in die höchste spanische Liga ACB zu CB Breogan aus Lugo.

Dies gab zuerst Misko Raznatovic, der Vorsitzende von Hollatz‘ Berateragentur CEO Basket, bekannt. „Es ist nicht leicht, Justus jetzt gehen zu sehen. Wir hätten ihn weiterhin sehr gern in Hamburg gehabt und sind uns sicher, dass wir zumindest im kommenden Jahr auch der bessere Standort für seine Entwicklung gewesen wären“, wird Towers-Boss Marvin Willoughby auf der Homepage der Türme zitiert, die seinen Abgang am Samstagnachmittag bestätigten.

Justus Hollatz, voted 2 times as the best young German player in BBL, moved from Hamburg Towers to Acb team, Breogan Lugo!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 28, 2022

Justus Hollatz wechselt von den Towers zu CB Breogan Lugo

Bis zuletzt hatten sich die Wilhelmsburger noch Chancen auf einen Verbleib des Youngsters ausgemacht, vergeblich. Der Point Guard sucht seinen nächsten Karriereschritt also beim letztjährigen Ligaelften in Spanien. „Trotzdem wünschen wir Jussi natürlich sportlich, aber vor allem auch persönlich nur das Beste. Menschlich hoffe ich sehr, dass er auch in Spanien ein Umfeld vorfindet, in dem er weiterhin so positiv, herzlich und bodenständig bleiben kann“, so Willoughby.

„Ich möchte mich herzlich bei den Hamburg Towers, ganz besonders Marvin, und allen Fans bedanken. Ich konnte in meiner Heimatstadt zum Bundesligaprofi reifen und einen ganz entscheidenden Schritt in meiner noch jungen Karriere machen. Dafür bin ich allen, die mich bis hierhin begleitet haben, sehr dankbar“, sagt Hollatz über den Abschied, der ihn nicht leichtfällt. „Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich jetzt meine Komfortzone verlassen muss, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen“, erklärt der Youngster.

Einen möglichen Wechsel nach Serbien zu Partizan Belgrad, über den die MOPO bereits berichtete, schlug der gebürtige Hamburger also aus. Der Spielmacher peilte zudem den Sprung in die NBA an und hat sich zum diesjährigen Draft angemeldet. Eine Teilnahme an der Talenteziehung, die am 23. Juni stattfindet, scheint nach seinem Wechsel aber nun unwahrscheinlicher. (js/sid)