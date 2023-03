Meisner-Show! Towers gelingt die Euro-Überraschung gegen Paris

Dieser Sieg dürfte den Veolia Towers Hamburg richtig guttun. Nach der ärgerlichen Ligapleite gegen Bamberg (83:88) gelang den Türmen ein vor allem in der Höhe völlig überraschender Eurocup-Sieg gegen Paris. 2356 Fans durften nach den bärenstarken vierzig Minuten ihres dezimierten Teams den klaren 91:74 (23:19, 46:41, 79:57)-Sieg bejubeln.

Ryan Taylor (28) und Jordan Davis (25) hatten sichtlich Spaß an dem, was ihre Mitspieler auf der Platte veranstalteten. Beide Neuzugänge sind für den Eurocup nicht spielberechtigt, sodass Coach Benka Barloschky (35) mit einer dünnen Rotation auskommen musste. Die US-Amerikaner bemerkten aber schnell, dass die Hanseaten an diesem Abend auch gut ohne sie auskommen würden.

Die Towers drückten von Beginn an auf die Tube und erspielten sich ein frühes Polster. Vor allem der überragende Lukas Meisner (27) setzte direkt mehrere Ausrufezeichen. Im ersten Viertel versenkte der Top-Scorer gleich vier Distanzwürfe für zwölf Punkte, im restlichen Spiel kamen weitere 14 Zähler dazu.

„Ich bin sehr glücklich, wie wir den Game-Plan umgesetzt haben“, sagte Barloschky, der die „Energie und den Kampfgeist“ seiner Schützlinge hervorhob.​

Die Franzosen dagegen fanden zu keinem Zeitpunkt ihren Rhythmus, fielen vielmehr durch ihre leichtfertigen Ballverluste (insgesamt 18) auf. Der erste Eurocup-Heimsieg in diesem Jahr konnte so schon im dritten Viertel eingetütet werden. Und wurde, wie es sich gehört, nach der Schlusssirene mit Standing Ovations gefeiert.