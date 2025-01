Hamburger Weltmeister vor Rückkehr in die Bundesliga

Er ist stolzer Hamburger, eine Legende der Towers, ein bekennender St. Pauli-Fan – und Basketball-Weltmeister. Nationalspieler Justus Hollatz steht laut „Abendblatt“ vor der Rückkehr in die Bundesliga.

Der Weltmeister von 2023 soll demnach beim Deutschen Meister Bayern München einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschreiben. Der gebürtige Hamburger Hollatz spielte zwischen 2018 und 2022 bei den Hamburg Towers und wechselte dann ins Ausland.

Justus Hollatz: Bei den Hamburg Towers fing alles an – Wiedersehen am 20. April?

Nach Stationen in Spanien, Slowenien sowie in der Türkei soll der 23 Jahre alte Spielmacher nun in die Bundesliga zurückkommen. Eine offizielle Bestätigung des FC Bayern oder des türkischen Topklubs Anadolu Efes Istanbul, der Hollatz derzeit beschäftigt, gibt es bislang nicht.

Der Hamburger Jung Justus Hollatz (2.v.l.) feiert mit dem DBB-Team den Weltmeister-Titel. imago/Camera4 Der Hamburger Jung Justus Hollatz (2.v.l.) feiert mit dem DBB-Team den Weltmeister-Titel.

In der BBL sind die Münchener aktuell Tabellenführer, das Team aus Wilhelmsburg steht auf Rang 14. Am 20. April könnte Hollatz mit seinem neuen Klub auf seinen Heimatverein treffen. Dann empfangen die Veolia Towers Hamburg in der Barclays Arena die Bayern. (dpa)