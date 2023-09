Deutsches Basketball-Wunder: Hamburger Jung im WM-Finale dabei!

Auch in Wilhemsburg und weiteren Teilen Hamburgs wird der Jubel am Freitagnachmittag deutlich hörbar gewesen sein: Deutschlands Basketballer stehen erstmals überhaupt im WM-Finale – und der Hamburger Jung Justus Hollatz ist mittendrin!

Er ist hinter Dennis Schröder und Maodo Lo die Nummer drei im Aufbau. Das Halbfinale gegen die USA war das erste Turnierspiel, in dem der 22-Jährige nicht eingesetzt wurde. Dafür war Hollatz einer der Ersten in der Jubeltraube.

Justus Hollatz trumpfte bei den Hamburg Towers groß auf

Im Stadtteil Langenbek aufgewachsen machte der Point Guard bei der BG Harburg-Hittfeld sein ersten Basketball-Schritte. Über Rist Widel und die Piraten Hamburg kam Hollatz 2018 zu den Towers und debütierte in der Zweiten Liga. Nach dem Aufstieg wurde er zweimal zum besten BBL-Nachwuchsspieler gewählt.

2022 der Sprung in Spaniens Topliga, zum CB Breogan. In diesem Sommer ging es erst zu Olimpija Ljubljana nach Slowenien, das ihn an den türkischen Topklub Anadolu Istanbul verlieh.

Am Sonntag, nach dem WM-Finale gegen Serbien (14.40 Uhr, MagentaSport und ZDF live), kann sich der Hamburger Jung Justus Hollatz womöglich Basketball-Weltmeister nennen.