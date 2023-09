Sensation bei Basketball-WM! Deutschland schlägt USA und steht im Finale

Sensation bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Asien: Die deutsche Nationalmannschaft ist erstmals in der Geschichte in das Endspiel eingezogen. Im Halbfinale besiegte das Team von Trainer Gordon Herbert die favorisierten USA in Manila mit 113:111 (59:60).

In einem hochklassigen Spiel mit außergewöhnlich vielen Punkten trumpften bei den Deutschen besonders Andreas Obst (24 Punkte, sechs Assists) und Franz Wagner (22 Punkte, fünf Rebounds) auf. Das DBB-Team lag über weite Strecken des Spiels in Führung, das von NBA-Stars gespickte US-Team ließ sich aber nie abschütteln – und kämpfte sich nach Zehn-Punkte-Rückstand auf zwei Punkte heran. Dennoch reichte es für die USA nicht gegen diese deutsche Team. Auch, weil US-Superstar Anthony Edwards kurz vor Schluss einen Fehlpass spielte und Obst auf der Gegenseite seinen vierten Dreierwurf versenkte.

„Man kann analysieren, wie man will – aber am Ende zählt nur, dass wir weiter sind“, sagte der ungläubig wirkende Franz Wagner am Magenta-Mikrofon. „Es ist einfach geil, man.“ Wagner machte die besondere Stimmung in der Mannschaft als Erfolgsfaktor aus: „Es ist uns scheißegal, wer am meisten Punkte macht. Am Ende zählt nur, dass wir am Ende ein paar Punkte mehr haben als die anderen.“ Hatten sie: zwei.

Dabei, fand Wagner, hätten er und seine Kollegen „nicht alles super geil“, aber „einfach weitergemacht und dann verdient gewonnen“. Andreas Obst sagte: „Wir sind tough geblieben bis zum Ende – das hat uns das Spiel gewonnen.“

Was die besondere Leistung der Deutschen beschreibt: Noch nie hat eine Mannschaft in einem WM-Halbfinale so viele Punkte erzielt. Ohnehin ist der Sieg für Deutschland ein historischer. Die beste Platzierung bei einer WM war bisher der dritte Platz im Jahr 2002 – in den USA …

Im Finale am Sonntag trifft Deutschland ebenfalls in Manila auf Serbien (14.40 Uhr, ZDF live), das im anderen Halbfinale Kanada mit 95:86 (52:39) schlug.