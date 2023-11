Endlich Party gegen Rasta? Hamburg Towers brennen auf ersten Heimsieg

Der erste Heimsieg der Saison der Veolia Towers Hamburg lässt nach wettbewerbsübergreifend bereits sechs Heimspielen immer noch auf sich warten. Am Freitagabend (20 Uhr, live bei Dyn) haben die Türme Chance Nummer sieben, ihr Verlangen endlich zu stillen. Leicht wird auch diese Aufgabe allerdings nicht.

„Das ist das viel zitierte Überraschungsteam.“ So beschreibt Trainer Benka Barloschky den heutigen Gegner SC Rasta Vechta. Der Meister der vergangenen Zweitliga-Saison hat nicht lange gebraucht, um sich in der BBL wieder zurechtzufinden. Vier Siege aus fünf Spielen – das ist eine amtliche Ansage des Aufsteigers aus Niedersachsen, der von 300 Fans nach Hamburg begleitet wird.

„Haben ein enorm großes Verlangen“: Towers Sehnsucht nach dem Heimsieg

„Unser Ziel ist es, Vechta zu stoppen und den Score niedrig zu halten. Dann haben wir eine gute Chance zu gewinnen“, so der Matchplan des 35-jährigen Trainers, um endlich den ersten Erfolg im eigenen Wohnzimmer zu bejubeln. „Wir haben ein enorm großes Verlangen. Ich weiß, dass es den Jungs auf der Seele brennt, die Fans zu belohnen“, betont Barloschky. „Die Ergebnisse, die nagen schon an uns.“

Immerhin konnten die Towers das letzte Ligaspiel in der Vorwoche in Heidelberg mit 88:73 für sich entscheiden – nun soll es auch in der erneut vollen heimischen Halle in Wilhelmsburg etwas zu feiern geben.