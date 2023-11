Nächste Klatsche in Spanien! Towers bleiben im Eurocup chancenlos

Fünftes Spiel, fünfte Pleite – die Veolia Towers Hamburg sind im Eurocup weiterhin nicht wettbewerbsfähig. Bei Joventut Badalona gab es die nächste deutliche Klatsche, mit 76:108 (21:32, 21:33, 23:21) gingen die Türme in Spanien unter. Besonders eine eklatante Schwäche kriegen die Hanseaten einfach nicht in den Griff.

Das Problem, es ist kein neues und schon mehrfach öffentlich angesprochen worden: Defensiv sind die Towers im Eurocup einfach überfordert. Geändert hat sich aber noch nichts, bei den Türmen herrschte auch in Badalona viel zu schnell Einsturzgefahr.

Fünfte Pleite im fünften Eurocup-Spiel: Towers ohne Chance in Badalona

Ja, es half natürlich nicht, dass die Spanier aus der Distanz ein heißes Händchen hatten und 14 ihrer 24 Dreier trafen – besonders Andrew Andrews (33 Punkte) konnte kaum daneben werfen. Doch die Towers, bei denen erneut Lukas Meisner (Nasenbeinbruch) ausfiel, zeigten auch zu wenig Gegenwehr. Im Gegenteil: Die Gäste verloren viel zu oft den Ball, insgesamt 21 Mal, und leisteten sich mehrere unnötige Offensivfouls.

65 Zähler kassierten die Towers deshalb in Halbzeit eins, der Rückstand betrug schon 23 Punkte. „Wenn du in einem Viertel schläfst, ist das Spiel gegen so einen Gegner vorbei“, sagte Cheftrainer Benka Barloschky: „Das ist heute in der ersten Halbzeit passiert, besonders in der Defensive.“

Das könnte Sie auch interessieren: Endlich! Hamburg Towers beenden Niederlagen-Serie in Heidelberg

Die Hamburger um den starken Seth Hinrichs (16 Punkte, acht Rebounds) blieben nach der Pause zunächst engagiert, brachen aber im Schlussviertel mit der zweiten Garde wieder ein. Und kassierten – zum vierten Mal im fünften Spiel – über 100 Punkte.