Endet endlich der Euro-Fluch? Towers-Coach warnt seine Spieler

Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage dürften sich wohl vor viele Fans der Veolia Towers Hamburg vor dem Eurocup-Spiel in Ljubljana am Mittwochabend (18.30 Uhr/live bei MagentaSport) stellen. Die Slowenen haben, genauso wie die Türme, noch keinen Sieg auf dem Konto. Die Chance auf den lang ersehnten Euro-Erfolg scheint so groß zu sein wie nie zuvor in dieser Saison. Doch genau vor dieser Annahme warnt Benka Barloschky.

„Die Situation aufgrund der Bilanz ist gefährlich, auf jeden Fall“, sagt der 35-Jährige. Seine Spieler „gucken da ja auch hin“. Die Situation sei laut Barloschky mit der vor dem Gastspiel in Badalona vergleichbar, als „drei wichtige Spieler“ der Spanier ausfielen.

Towers und Ljubljana sind die einzigen sieglosen Teams ihrer Eurocup-Gruppe

Die Wilhelmsburger brachten aber nie ihr Spiel auf die Platte, auch weil sie den Sieg wohl zu sehr erzwingen wollten. Doch das Gegenteil trat ein: Die Towers gingen mit 76:108 unter.

Die Vorzeichen sind nun jedoch gänzlich andere. Die Türme reisen laut Barloschky „sehr selbstbewusst“ nach Ljubljana, drei Bundesliga-Siege in Folge sprechen für sich. „Wir wollen da reingehen und unseren Spielstil durchsetzen“, fordert Barloschky – damit der Euro-Fluch endlich endet.