„Blaupause“ für die Bundesliga: Towers wollen nächsten Favoriten stürzen

Seinen Rekord, das betonte Lukas Meisner, hatte er nicht im Kopf. Nur ein Punkt fehlte dem Flügelspieler der Veolia Towers Hamburg beim überraschenden 91:74-Sieg gegen Paris zu seiner bisherigen Bestmarke von 27 Punkten. „Darum geht es mir nicht“, stellte er klar.

Nach der kräftezehrenden Energieleistung wollte der 27-Jährige viel lieber über sein Team reden. Und nicht über seine eigene Leistung. „Wir haben heute gezeigt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen“, freute sich Meisner. Im Eurocup präsentierten sich die Türme bereits öfters von ihrer besten Seite.

Towers mit einem Bein in den Eurocup-Playoff

Auch deshalb ist das Playoff-Ticket schon so gut wie gelöst – ein Towers-Sieg oder eine Trento-Niederlage in den letzten drei Spielen würde die Endrunden-Teilnahme perfekt machen.

In der Bundesliga dagegen hinken die Wilhelmsburger ihren Erwartungen hinterher. Die Performance aus dem Paris-Spiel „muss unsere Blaupause dafür sein, wie wir am Samstag gegen Ludwigsburg auftreten wollen“, so Meisner.

Mit dem Tabellenfünften der BBL gastiert das nächste Schwergewicht im Inselpark. Eine „riesige Energieleistung“, die Coach Benka Barloschky (35) seinen Schützlingen attestierte, wird gegen die Riesen erneut vonnöten sein.