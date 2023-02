Bewegende Worte: Verein nimmt Abschied von Hamburger Basketball-Profi (26†)

Der plötzliche Tod des erst 26-jährigen Basketball-Profis Mubarak Salami hat die Hamburger Sportszene schockiert und in Trauer versetzt. Jetzt nimmt sein Verein mit emotionalen Worten Abschied.

„Es geschehen Dinge, die sind nicht zu begreifen und kaum in Worte zu fassen“, beginnt der berührende Text, mit dem der Verein Dragons Rhöndorf auf seiner Internetseite Abschied nimmt. Salami war am Freitagabend bei einem verheerenden Autounfall in Niedersachsen ums Leben gekommen.

Mubarak Salami: Ein „weltoffener und neugieriger junger Mann”

Der Hamburger war erst im Januar bei der Drittliga-Mannschaft Mitglied geworden und galt als einer der besten Basketballer Hamburgs. In seinem Heimatverein Verein, dem Eimsbütteler Turnverein (ETV), war er einer der absoluten Topscorer. Auf ein Angebot der Bundesliga verzichtete er, um sich in Hamburg weiterhin um seine Familie kümmern zu können.

„In einer Sportwelt, in der Zahlen und Statistiken meist im Vordergrund stehen, sollte jedoch vor allem der Mensch Mubarak Salami in Erinnerung bleiben“, schreiben die Dragons. „Ein Mensch, der in den vergangenen Jahren seine eigenen sportlichen und persönlichen Ambitionen zum Wohl seiner Familie hintenanstellte und als familiärer Anker und Fixpunkt für seine jüngeren Geschwister in seiner Heimatstadt Hamburg verblieb.“

Die Basketball-Welt verliere „einen weltoffenen und neugierigen jungen Mann, der mit seiner freundlichen und humorvollen Art auch am Menzenberg innerhalb weniger Wochen seinen festen Platz in der Dragons-Family fand.“ (ncd)