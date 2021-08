Tochter des Apple-Gründers: Eve Jobs räumt in Hamburg ab

Zum Abschluss gab es in Klein Flottbek nochmal Freudentränen. Der deutsche Meister Tobias Meyer war überglücklich. „Das fühlt sich an wie ein Sieg“, schluchzte er nach seinem zweiten Platz hinter Shane Breen beim Championat von Hamburg. Es war der emotionale Schlusspunkt des Turniers in Hamburg, bei dem zuvor vor allem Eve Jobs für zahlreiche sportliche Highlights gesorgt hatte.

Erstmals war die jüngste Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs (†56) in Klein Flottbek dabei. Bei der Etappe der Global Champions Tour trat sie unter anderem gegen Olympiasieger Ben Maher an und landete am Ende nicht nur vor ihm. In der Teamwertung holte Jobs zusammen mit Nayel Nassar (der künftige Schwiegersohn von Bill Gates) Platz eins, in der Einzelwertung landete die 23-Jährige hinter dem Niederländer Harrie Smolders auf Rang zwei.

Nur mit dem Champagner hatte Eve Jobs Probleme

Zwei ganz starke Auftritte. Leichte Probleme hatte Jobs lediglich bei den Sieger-Ehrungen beim Öffnen der Champagner-Flaschen. Die feuchtfröhliche Dusche genoss sie dann allerdings um so mehr. Nur reden wollte sie über ihre Erfolge und Hamburg-Premiere nicht wirklich. Abseits des Parcours hielt sie sich lieber im Hintergrund auf.

Turnierchef kündigt an: Jobs kommt nächstes Jahr wieder

„Sie ist total nett, aber auch sehr scheu und schüchtern. Sie hat mir erzählt, dass ihr es sehr gut in Hamburg gefallen hat. Und ich bin auch sehr froh, dass sie dabei war. Sie hat gezeigt, dass man nicht nur ein gutes Pferd braucht, sondern auch Wille, Talent und Ehrgeiz dazugehören“, sagte Turnier-Chef Volker Wulff, der fest damit rechnet, dass Jobs auch nächstes Jahr nach Hamburg kommen wird.

2022 gibt es Klein Flottbek wieder mit Derby

Dann soll in Klein Flottbek wieder alles normal sein. Ohne Corona-Einschränkungen, dafür wieder mit Derby, mit Dressur und auch mit vollen Rängen. Der Termin steht bereits. Vom 25. bis 29. Mai wird 2022 in Klein Flottbek geritten.

Knapp 11.500 Zuschauer waren in Klein Flottbek dabei

Läuft alles wie geplant, werden dann wieder über 90.000 Besucher dabei sein. An den vier Turniertagen waren es diesmal insgesamt lediglich 11.500 Zuschauer. Das Wetter passte nicht wirklich. Wulff: „Ich bin trotzdem froh, dass wir uns für die Veranstaltung entschieden haben. Die Stimmung war überall gut.“ Dazu gab es Freudentränen und eine ganz starke Eve Jobs.