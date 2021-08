Apple-Tochter Eve Jobs feiert Champagner-Party in Hamburg

Die Paris Panthers haben die Teamwertung der Hamburg-Etappe der Global Champions Tour gewonnen. Mittendrin Eve Jobs, die jüngste Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs (†56). Sie feierte auf dem Parcours in Klein Flottbek eine wilde Champagner-Party.

Um 12.30 Uhr knallten am Samstag in Klein Flottbek die Korken der Champagner-Flaschen. Für das Sieger-Team gab es die traditionelle feuchtfröhliche Dusche mit Prickelwasser. Eve Jobs hatte sichtlich Spaß dabei. Zusammen mit Nayel Nassar war sie in Hamburg für das Team der Paris Panthers angetreten. Mit fünf Fehlerpunkten nach zwei Prüfungen war das Duo ganz vorne und holte sich den Sieg. Nayal Nassar ist übrigens der Verlobte der Reiterin Jennifer Gates und damit der künftige Schwiegersohn des Microsoft-Gründers Bill Gates.

Turnier-Chef Wulff denkt an Fusion von Apple und Microsoft

„Das könnte der Beginn der Fusion von Apple und Microsoft sein“, sagte Veranstaltungs-Chef Volker Wulff über das Sieger-Team mit Jobs und den künftigen Gates-Schwiegersohn. Dazu betonte Wulff, dass es in Klein Flottbek auch ein Beweis war, dass das Vorurteil, prominente Töchter haben einfach nur viel Geld und kaufen sich dann entsprechend gute Pferde, nicht richtig sei. Der Sieg bei der Teamwertung habe gezeigt, dass man auch sehr gut reiten können muss.

Das haben die Paris Panthers unabhängig von ihrer Apple- und Microsoft-Verbindung am Samstag in Klein Flottbek gezeigt. Und sich damit nicht nur das Preisgeld von 20.597 Euro, sondern auch die anschließende Champagner-Party mehr als verdient.