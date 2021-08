Jackpot-Sieg für Harrie Smolders. Der 41-Jährige (Spitzname: der fliegende Holländer) hat die Einzelwertung der Hamburg-Etappe der Global Champions Tour gewonnen und sich damit den dicksten Siegerscheck (99.000 Euro) in dieser Woche in Klein Flottbek gesichert. Dabei war er in Hamburg nur als Ersatzreiter dabei.

Insgesamt 29 Paare gingen bei der Hauptprüfung der Global Champions Tour in Hamburg an den Start. Smolders schaffte es vor rund 5000 Zuschauern als Einziger ohne Abwurf in der vorgeschriebenen Zeit durch den Parcours. „Das war heute mein Tag. Der Parcours war sehr schwer, die Zeit sehr knapp. Ich bin richtig glücklich, auch weil wieder Zuschauer dabei sein können. In Hamburg ist die Stimmung immer gut“, freute sich Smolders, der erst am Dienstag von seinem Start in Hamburg erfahren hatte.

Smolders hatte erst am Dienstag für Hamburg zugesagt

Weil in seinem Team (die Paris Panthers) mit Darragh Kenny kurzfristig ein Starter abgesagt hatte, sollte er einspringen. Smolders, der eigentlich die ganze Woche bei einem Turnier in Brüssel reiten wollte, sagte als Ersatzmann spontan zu und räumte nun kräftig ab. Am Sonntag sitzt er – wie ursprünglich auch geplant – schon wieder in Brüssel im Sattel.

Eve Jobs holt starken zweiten Platz in Klein Flottbek

Ganz stark war erneut auch der Auftritt von Eve Jobs. Die jüngste Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs, die in Hamburg am Samstagvormittag zusammen mit Nayel Nassar bereits die Teamwertung gewonnen hatte, glänzte auch in der Einzelwertung. Sie kam ebenfalls ohne Abwurf durch den Parcours, war aber einen Tick zu langsam und bekam einen Fehlerpunkt für die Zeitüberschreitung. Mit Platz zwei (60.000 Euro Preisgeld) war sie trotzdem mehr als zufrieden.