Sieg mit Mega-Vorsprung: Basketball-Weltmeister verzaubern Hamburg

Weniger Spannung, aber nicht weniger Begeisterung. Auch das zweite Basketballspiel des Jahres in der Barclays Arena war ein großes. Nachdem die Veolia Towers Hamburg bereits bei ihrem Jubiläumsspiel im März die Halle füllten, waren nun die NBA-Stars um Dennis Schröder, Franz Wagner und Co. zu Gast in der Hansestadt und spielten sich beim 95:50-Testspielsieg gegen die Niederlande weiter für Paris 2024 ein.

Die orangefarbenen Werbehütte des DBB-Sponsors ING führten in der Barclays Arena zunächst zu einer optischen Fehleinschätzung. Doch spätestens beim Einlaufen der Spieler wurde hörbar klar, dass es sich um ein Heimspiel für den amtierenden Weltmeister handelte.

Andy Grote sieht Dennis Schröder & Co. zaubern

Die Deutschen klar favorisiert gegen den 53. der FIBA-Weltrangliste. Und auch auf dem Parkett war die Rollenverteilung schnell klar. Geburtstagskind Andi Obst (28) verwandelte direkt seine ersten drei Dreier und brachte das DBB-Team nach nicht einmal fünf Minuten mit zehn Punkten in Führung (13:3). Ein Start nach Maß für das Team um Kapitän Dennis Schröder, das die Führung vor den Augen von Innensenator Andy Grote bis zum Viertelende auf 26:10 ausbaute.

Zudem wieder dabei: Daniel Theis. Der DBB konnte die Versicherungsfrage des 32-Jährigen, durch dessen Unterschrift beim NBA-Team New Orleans Pelicans, klären. Der Weltmeister hatte die ersten beiden Testspiele gegen Frankreich noch verpasst, fügte sich aber direkt ein und trug zur deutlichen 49:25-Halbzeitführung bei. Hauptdarsteller blieb aber der Münchner Andi Obst. Mit drei weiteren Dreiern schraubte er sein Punktekonto bis zur Halbzeit auf 18 Zähler. „Wir werden stärkere Mannschaften sehen als die Niederlande, aber wir haben sehr seriös gespielt und darauf bin ich stolz“, lobt Voigtmann den Auftritt des Teams.

Thiemann fällt aus – Hollatz kommt zum Einsatz

Unverändertes Bild auch in der zweiten Halbzeit. Das DBB-Team spielte sich weiter in einen Rausch und machte sich heiß auf Olympia, die Gegenwehr der Niederländer blieb aus. Johannes Voigtmann mutierte derweil zum Quarterback und assistierte seinem Kapitän Dennis Schröder zur Begeisterung der Zuschauer mit einem Pass über das ganze Feld.

Danach verflachte das Spiel etwas, doch der Olympiamedaillenkandidat blieb dominant. Mehr als vierzig Punkte Abstand lautete es am Ende für den amtierenden Weltmeister. „Die Hälfe der Vorbereitung ist durch. Wir haben noch ein wenig was vor uns, aber sind auf einem guten Weg“, resümiert Obst den zweiten Sieg im dritten Testspiel. „Wir wissen, wir sind die Gejagten. Aber auch wir haben den Anspruch besser werden zu wollen.“

Vier Minuten vor Schluss wurde es zudem noch einmal laut in der Halle. Ex-Tower Justus Hollatz wurde eingewechselt. Der gebürtige Hamburger steht zwar, wie am Freitag bekannt wurde, nicht im Olympia-Kader von Gordon Herbert. Eine der „schwierigsten Entscheidungen“, wie der Bundestrainer betont. Doch durch den kurzfristigen Ausfall von Johannes Thiemann kam der 23-Jährige in seiner Heimatstadt zum Einsatz und trug sich wenig später mit zwei Punkten auf der Anzeigetafel ein.

DBB-Auswahl testet noch gegen die USA

Für die DBB-Auswahl geht es nun weiter in die Hauptstadt Berlin, wo am Freitag im vorletzten Test Olympia-Gruppengegner Japan wartet. Im letzten Vorbereitungsspiel am 22. Juli in London geht es dann gegen den Topfavoriten aus den USA um Superstar LeBron James. Die finale und wohl größte Bewährungsprobe für Schröder und Co. vor dem Start der Olympischen Spiele. „Mit diesem Team haben wir die Chance, Großes zu erreichen“, eröffnet Herbert die Medaillenjagd.

Punkte DBB-Team: Obst (18), Theis (16), F. Wagner (15), Schröder (13), Voigtmann (10), M. Wagner (9), Lo (9), Giffey (3), Hollatz (2)