Sie sind in der Stadt! Am Samstag spielen sich die deutschen Basketball-Weltmeister gegen die Niederlande (19.30 Uhr/MagentaSport) für Olympia warm.

Dennis Schröder erobert beim Training in Wilhelmsburg in der Defensive den Ball, sprintet zum Korb und wird bei seinem Wurfversuch gefoult. Von seinen beiden Freiwürfen verwirft er den ersten und versenkt den zweiten souverän im Korb – wie in der letzten Minute des WM-Finales gegen Serbien, als seine Nervenstärke Deutschland den unerwarteten Titel bescherte.