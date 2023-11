Porno-Wirbel und Drohung an Ex-Klub: Football-Star mischt Frankfurt auf

Die NFL gibt sich zum zweiten Mal überhaupt in Deutschland die Ehre. Am Sonntag (15.30 Uhr, RTL und DAZN live) trifft der Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs im ausverkauften Fußball-Stadion von Eintracht Frankfurt auf die Miami Dolphins. Ein Football-Star sorgt schon vorab für mächtig Wirbel.

Klar, die ganz großen Schlagzeilen gehören vor dem Spiel in Good old Germany Chiefs-Superstar Patrick Mahomes, dem aktuell spektakulärsten NFL-Profi, und seinem Mitspieler Travis Kelce, dem Freund von Pop-Gigantin Taylor Swift, über deren mögliche Anwesenheit in Frankfurt fast schon bizarr viel spekuliert wird.

Doch auch beim Gegner ist ein Profi dabei, der dieses besondere Spiel sowohl auf als auch außerhalb des Platzes anheizt: Willkommen in der Welt von Tyreek Hill!

Tyreek Hill kündigte Karriere als Porno-Star an

„Wenn ich aufhöre, werde ich Porno-Star. Im Ernst. Meinst du, das hab ich drauf?“, sagte der Miami-Star jüngst in einer Twitch-Session mit seinem NFL-Kollegen Mike Evans, wenig später klang das wieder anders. „Ich habe nur einen Witz gemacht, es war definitiv ein Witz”, erklärte Hill nach erstaunten Reaktionen.

Loses Mundwerk, alles nicht immer ganz ernst, aber meistens unterhaltsam, so ist er, der 29-Jährige Wide Receiver, der den Spitznamen „Cheetah“ (Gepard) trägt. Warum? Hills Bestzeit über 100 m steht bei unglaublichen 9,98 Sekunden – auch wenn er dabei ordentlich Rückenwind hatte. Mit der 4x100m-Staffel der USA holte er 2012 in Barcelona Gold bei der U20-WM.

Die Geschwindigkeit kommt Hill natürlich auch auf dem Platz zugute. Der Passempfänger kam als erster NFL-Profi überhaupt in den ersten acht Spielen dieser Saison auf mehr als 1000 Receiving-Yards und könnte die magische 2000er-Grenze tatsächlich knacken.

Mit den Dolphins will er seinen Ex-Klub Kansas City „fertig machen“

Seine Mitspieler bezeichnen Hill als „schnellsten Mann der Welt“, Chiefs-Coach Andy Reid nennt ihn „eine Herausforderung. Er macht das jetzt schon eine Weile – und er lässt nicht nach.“

Mit Kansas City und Patrick Mahomes (l.) gewann Tyreek Hill (r.) 2020 den Super Bowl. IMAGO / Icon Sportswire Mit Kansas City und Patrick Mahomes (l.) gewann Tyreek Hill (r.) 2020 den Super Bowl.

Reid weiß das ganz genau, denn Hill stand bis März 2022 bei Kansas City unter Vertrag, gewann mit Mahomes als Spielmacher 2020 den Super Bowl. Nun gibt es das erste Wiedersehen als Gegner. „Ich bin sein größter Fan, wenn wir nicht gerade in Deutschland gegen ihn spielen”, sagte der Chiefs-Coach. Hill selbst betonte: „Ich will, dass sie ein gutes Spiel machen, aber gleichzeitig will ich sie auch fertig machen.“

Er ist der erste Zielspieler von Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa und dürfte auch in Frankfurt für reichlich Spektakal sorgen. Sein Selbstvertrauen ist ohnehin grenzenlos.

„Ich bin in einer großartigen Situation“, sagte Hill vor deutschen Medienvertretern. „Ich habe großartige Teamkollegen. Ich habe ich meiner Ziele erreicht, einer der bestbezahlten Spieler der Liga zu sein”, so Hill: „Das Leben ist großartig, Mann.”