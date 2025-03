Nur Legende Phil Taylor war besser: Deutscher Darts-Spieler schafft Sensation

Niko Springer hat zum Auftakt der UK Open deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Beim 6:2-Sieg gegen den Norweger Cor Dekker spielte der „Meenzer Bub“ 115,92 Punkte im Schnitt und stellte damit den zweithöchsten Average der Turniergeschichte sowie einen deutschen TV-, Bühnen- und Major-Rekord auf.

Springer warf jeweils zwei Elf- und Zwölf-Darter, spielte fünfmal die 180 und traf 50 Prozent seiner Doppelversuche. Nur Legende Phil Taylor war beim prestigeträchtigen Major in Minehead 2010 noch besser (118,66).

Max Hopp hält weiterhin Rekord-Average

Den höchsten Average eines deutschen Darts-Profis insgesamt hält weiter Max Hopp, der 2019 im Duell mit Ian White 119,24 Punkte im Schnitt auflegte. Das Pro-Tour-Turnier in Barnsley wurde damals allerdings nicht live im TV übertragen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Das ist ein Traum“: Deutscher Youngster sorgt für Sensation in der Abfahrt

Springer kommt derweil früh in seiner ersten Profisaison immer besser in Fahrt. Bereits Mitte Februar hatte der 24-Jährige das Qualifikations-Turnier für das European-Tour-Event in Risa gewonnen und dabei im Finale gegen Connor Scutt einen Average von 113,29 gespielt. Schon bei der WM im Dezember ließ Springer sein Talent durchblitzen, scheiterte trotz eines starken Auftritts aber in Runde eins am damaligen Vorjahres-Halbfinalisten Scott Williams. (sid/mb)