Nach Absturz im Darts: Deutscher TV-Experte feiert großen Erfolg

Die frühere deutsche Nummer eins Max Hopp kehrt nach zwei Jahren Abstinenz wieder auf die Tour der Professional Darts Corporation (PDC) zurück. Der achtmalige WM-Teilnehmer sicherte sich am letzten Tag der sogenannten Qualifying School im nordrhein-westfälischen Kalkar eine Tourkarte für zwei Jahre, mit der der 28-Jährige aus Idstein die meisten Turniere der PDC spielen darf.

Die Spielberechtigung für die Profi-Tour hatte Hopp nach einem sportlichen Absturz Ende 2022 verloren. Zuvor war der Junioren-Weltmeister von 2015 lange der beste deutsche Profi, unter anderem schaffte er es bei der Weltmeisterschaft in London zweimal in die dritte Runde. 2018 hatte Hopp, der bei der vor eineinhalb Wochen beendeten Darts-WM als TV-Experte erneut für Sport1 im Einsatz war, als erster Deutscher überhaupt ein Turnier auf der European Tour gewonnen.

Hopp zurück auf der PDC Tour – wie viele weitere Deutsche

Neben Hopp sicherten sich auch der WM-Teilnehmer Kai Gotthardt, Dominik Grüllich, Maximilian Czerwinski und Leon Weber in der Q-School eine Tourkarte. Insgesamt werden damit zwölf Deutsche in diesem Jahr auf der PDC-Tour spielen, so viele wie noch nie.

Neben den fünf Qualifikanten sind auch Deutschlands Nummer eins Martin Schindler, der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, der bei der zurückliegenden WM beste Deutsche Ricardo Pietreczko und zudem Florian Hempel, Niko Springer, Tim Wolters sowie Lukas Wenig dabei. Paul Krohne hat seine eigentlich noch ein Jahr gültige Tourkarte freiwillig zurückgegeben. (sid/mp)