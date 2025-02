„Das ist ein Traum“: Deutscher Youngster sorgt für Sensation in der Abfahrt

Toptalent Emma Aicher hat bei der Weltcup-Abfahrt von Kvitfjell ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die 21-Jährige belegte hinter der Österreicherin Cornelia Hütter den zweiten Rang und feierte das beste Ergebnis ihrer noch jungen Karriere. Kira Weidle-Winkelmann erreichte im Zwischenklassement Platz zehn.

Allrounderin Aicher, die schon bei der WM in den Speed-Disziplinen mit zwei sechsten Plätzen auf sich aufmerksam gemacht hatte, lag nur winzige 0,15 Sekunden hinter Hütter. Dritte wurde Abfahrts-Weltmeisterin Breezy Johnson (USA/+0,40).

Emma Aicher: „Darauf arbeiten wir die ganze Zeit hin“

„Ich bin sehr glücklich. Ich habe einfach versucht, so Ski zu fahren, wie ich es im Training oft gezeigt habe. Heute war das Glück mal auf meiner Seite“, sagte Aicher im ZDF, die ganz ungläubig auf die Anzeigetafel geschaut hatte, als sie ins Ziel fuhr. „Es hat sich schon gut angefühlt, aber es hat mich schon ein bisschen überrascht. Cool, dass es geklappt hat. Das ist ein Traum. Darauf arbeiten wir die ganze Zeit hin, das ist das, wofür man die ganze Zeit trainiert. Cool.“

Bereits am Samstag (10.30 Uhr/ZDF und Eurosport) gibt es für Aicher in Kvitfjell eine zweite Chance in der Abfahrt, am Sonntag (10.30) findet ein Super-G statt. Zuletzt hatte Aicher auch beim Slalom von Sestriere als Sechste überzeugt.

Die 29 Jahre alte Weidle-Winkelmann, die in diesem Winter einige Probleme hat, hatte eine Sekunde Rückstand auf Hütter. US-Skistar Lindsey Vonn (40) verpasste die Top 10. „Es war okay, es waren aber ein paar Unsicherheiten dabei. Das ist schon ein bisschen ärgerlich bei so einem engen Rennen. Aber nichts desto trotz ist es mal wieder ein solides Ergebnis. Das tut auch ein bisschen gut“, sagte Weidle-Winkelmann. Bei den Männern ist am Samstag in Kranjska Gora ein Riesenslalom geplant, am Sonntag ein Slalom (beide 9.30/12.30 Uhr) mit dem WM-Dritten Linus Straßer. (sid/mp)