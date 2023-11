NFL kommt auch 2024 nach Deutschland: In diesem Stadion wird gespielt

Am Sonntag (15.30 Uhr, RTL und DAZN live) tragen Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins in Frankfurt das zweite reguläre NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden aus. Eine Woche später treffen am gleichen Ort die New England Patriots auf die Indianapolis Colts aufeinander. Und nach dem Doppelpack in diesem Jahr wird es auch 2024 wieder ein Football-Highlight in Germany geben.

Alles begann 2022 in München mit dem Gastspiel von Quarterback-Legende Tom Brady und seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks (21:16). Im Anschluss zeigten sich Spieler und NFL-Bosse massiv beeindruckt von der Football-Stimmung im Stadion des FC Bayern. Und genau dort wird dann auch 2024 das nächste „deutsche“ Spiel steigen.

2024 steigt wieder ein NFL-Spiel in München

„Nächstes Jahr werden wir wieder in München spielen“, bestätigte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth gegenünder „ran“. „Wir haben in München eine super Erfahrung gehabt, wir werden auch in Frankfurt eine tolle Erfahrung haben. Wir haben zwei Jahre ganz eng mit den Kollegen vor Ort gearbeitet, und da freuen wir uns drauf. Wir sind selbst gespannt, wie die beiden Wochenenden werden.“

Dass es dieses Jahr zwei Spiele in Deutschland gibt, liegt daran, dass das Aztekenstadion in Mexiko City für die Fußball-WM 2026 umgebaut wird. „2024 werden wir wieder zum ursprünglichen Plan mit einem Spiel pro Jahr zurückkehren“, sagte Steinforth.