Netflix überträgt jetzt NFL-Spiele – diese Teams kommen nach Deutschland

Netflix weitet sein Engagement im Spitzensport weiter aus und will nun auch im American Football Fuß fassen. Wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch bekannt gab, werden in der kommenden Saison erstmals zwei NFL-Spiele live auf der Plattform übertragen.

Netflix hat sich die Rechte für die zwei prestigeträchtigen Partien am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 gesichert. Auch in den folgenden beiden Jahren will der Anbieter Spiele an Weihnachten zeigen.

Zuletzt war bereits die NFL-Reality-Serie „Quarterback“ erfolgreich auf Netflix ausgestrahlt worden – sie wird in diesem Jahr unter dem Namen „Receiver“ fortgesetzt. Im Livesport hat sich der Anbieter bislang aber nur selten einen Namen gemacht, etwa mit der Übertragung von Show-Events im Golf oder Tennis. So duellierten sich im März die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Nadal in Las Vegas.

München freut sich Panthers und Giants

In Deutschland darf man sich währenddessen auf eine weitere Partie im deutschen Stadion freuen: Die New York Giants werden als zweites Team nach den Carolina Panthers zum Deutschland-Spiel der NFL nach München kommen.

+++ MÜNCHEN, WIR SIND ZURÜCK! Der vierfache Super-Bowl-Sieger @Giants gegen die @Panthers_de. #NFLMunichGame @DKB_de +++



Hier bekommst du immer die neuesten Ticketinfos für das Munich Game 2024

Der FC Bayern als Inhaber der Allianz Arena und die NFL verkündeten am Mittwoch, dass die Giants am 10. November auf die als Gastgeber geführten Panthers treffen werden. Carolina hatte schon im Januar angekündigt, für die Partie nach Bayern zu kommen.

München trägt zum zweiten Mal nach 2022 eine reguläre Partie der besten American-Football-Liga der Welt aus. Damals war es bei der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady und den Seattle Seahawks zu einem Topspiel gekommen. Die Panthers und der viermalige Super-Bowl-Champion aus New York enttäuschten dagegen in der abgelaufenen Saison und verpassten die Playoffs – das wollen sie im nächsten Jahr besser machen. (dpa/pu)