Nach TV-Pause: Termin für Bommes-Comeback in der ARD steht fest

Moderator Alexander Bommes war aufgrund mehrerer Infekte seit November nicht mehr in Übertragungen der Sportschau zu sehen. Die ARD kommunizierte vor Kurzem ein mögliches Comeback des 47-Jährigen im März, wie die „SportBild“ zuerst berichtete. „Sollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder fit sein, werden wir die entsprechenden Sendungen mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren besetzen“, hieß es seitens der ARD. Jetzt steht der Termin für seine Rückkehr fest.

„Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen“, äußerte sich der Moderator noch zu Beginn des Jahres. Am 19. November letzten Jahres hatte er zum ersten Mal eine Übertragung beim Handball-Bundesliga-Spiel Magdeburg gegen Kiel hatte absagen müssen.

Proben-Abbruch aus gesundheitlichen Gründen

Anschließend gab er auch die Moderation der Sportschau zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ab. Eine Probe für die damals anstehenden WM-Übertragungen hatte Bommes aufgrund seiner körperlichen Gesundheit abbrechen müssen.

Nun ist klar: Am 18./19. März soll Alexander Bommes wieder die „Sportschau“ moderieren. Wie die ARD mitteilte, steht er auch im DFB-Pokal-Viertelfinale des FC Bayern München gegen den SC Freiburg am 4. April (ab 20.15 Uhr/ARD) wieder als Moderator vor der Kamera.