Nach heftiger Erkrankung: Bommes vor ARD-Comeback

Sport-Moderator Alexander Bommes (47) ist aufgrund mehrerer Infekte im vergangenen Kalenderjahr seit November aus dem gewohnten Bild der Sportschau-Übertragungen verschwunden. Nun soll im März ein mögliches Comeback anstehen, berichtet die SportBild.

Bereits seit 2011 ist der ehemalige Handballprofi fester Bestandteil des Sportprogramms in der ARD. Nachdem er am 19. November letzten Jahres zum ersten Mal eine Übertragung beim Handball-Bundesliga-Spiel Magdeburg gegen Kiel hatte absagen müssen, gab er auch die Moderation der Sportschau zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ab. Denn im Rahmen einer Probe für die anstehenden WM-Übertragungen hatte Bommes aufgrund seiner körperlichen Gesundheit abbrechen müssen.

Bei Handball-WM musste ARD auf Bommes verzichten

Zuletzt musste er im Januar dieses Jahres auch die geplanten Einsätze bei der Handball-WM aus gesundheitlichen Gründen absagen. „Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen“, äußerte sich der Moderator zu seinem Ausfall am Jahresanfang.

„Derzeit plant die Sportschau ab März wieder mit Alexander Bommes. Sollte er zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder fit sein, werden wir die entsprechenden Sendungen mit anderen Moderatorinnen und Moderatoren besetzen“, gab die ARD zu verstehen.

Aktuell ist die Moderation der Sportschau mit Jessy Wellmer (18./19. und 25./26. Februar) und Esther Sedlaczek (4./5. März) besetzt.