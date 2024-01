Endlich EM-Stimmung! Portugal begeistert Handball-Fans in Hamburg

Der zweite Spieltag der EM-Hauptrunde in Hamburg – und endlich richtige EM-Stimmung! Vor deutlich mehr Zuschauern als noch am Mittwochnachmittag holte Portugal mit dem 33:30 (18:17) gegen Slowenien seinen zweiten Sieg und darf weiter vom Halbfinale träumen.

Rot-Weiß dominierte nicht nur beim Pommes-Catering in der Barclays Arena, auch auf den Rängen waren die Farben Dänemarks deutlich in der Überzahl. Klar, denn der Dauer-Weltmeister trifft am Freitagabend (20.30 Uhr) im bislang größten Kracher der EM in Deutschland auf den amtierenden Europameister und Skandinavien-Dauerrivalen Schweden. Die Halle in Hamburg ist fast ausverkauft (Restkarten sind Stand 17 Uhr weiterhin erhältlich).

Dänische Handball-Fans erobern Hamburg

Entsprechend heiß waren vor allem die dänischen Fans, reisten früh ins nahe Hamburg an und gaben nicht nur am Zapfhahn ordentlich Gas. Portugal und Slowenien taten in einem hochklassigen Spiel alles dafür, die Zuschauer in Stimmung zu bringen – mit Erfolg! Das Fachpublikum feuerte an, klatschte und staunte über so manch tollen Handball-Trick.

Wie schon beim Sensations-Sieg gegen Norwegen zum Auftakt ragte Martim Costa (elf Tore) neben den Torhütern erneut heraus und ließ die portugiesischen Fans jubeln. Von allen Zuschauern in der Hamburger Arena gab es zum Schluss Standing Ovations.

Am Sonntag (18 Uhr) geht es für die begeisternd aufspielenden Südeuropäer gegen Titelverteidiger Schweden weiter. „Wir werden versuchen, auch sie zu schlagen“, kündigte Leonel Fernandes an.