Die Handball-EM ist in Hamburg angekommen! Und mit dem Dauer-Weltmeister Dänemark (gewann die letzten drei WM-Titel) war gleich der Beste der Besten am Start. Angefeuert von Tausenden Dänen unter den nur 9568 Fans gab es zum Start der Hauptrunde ein lediglich in der ersten Halbzeit knappes 39:27 (18:17) gegen die tapferen Niederlande. Auch Titelverteidiger und Rekord-Europameister Schweden war in der Hansestadt erfolgreich.

Es begann direkt mit einer fetten Überraschung: Vor am Nachmittag noch spärlich besetzten Rängen der Barclays Arena bezwang Außenseiter Portugal im ersten Hamburger EM-Spiel überhaupt den zweifachen Vize-Weltmeister Norwegen mit 37:32 (18:15)! Von „C-Jugend“ sprach Petter Øverby vom THW Kiel im Anschluss, Die Wikinger müssen das Halbfinale bereits abhaken. Portugal hat dagegen die ersten beiden Punkte sicher.

Niederlande um Hamburgs Baijens nur eine Halbzeit dran

Vier Zähler hat Dänemark nun bereits auf dem Konto. Doch es war gegen die Holländer um HSV-Hamburg-Star Dani Baijens, der nur einen Treffer erzielen konnte, lange ein ganz hartes Stück Arbeit. Gerade in der ersten Halbzeit tat sich das Team um Superstar Mathias Gidsel, der am Ende mit neun Toren bester Schütze und Man of the Match war, schwer.

Doch nach der Pause drehten die Dänen mächtig auf und spielten all ihre Klasse aus. Die rot-weiße Party auf der Platte und auf den Rängen war nicht mehr zu stoppen, da stimmte auch der 20 Personen starke Oranje-Fanblock fröhlich mit ein. Der Zwölf-Tore-Abstand war dann am Ende überdeutlich.

Dänemark am Freitag in Hamburg gegen Schweden

Im letzten Spiel des Tages durften die gelb-blauen Anhänger jubeln. Angeführt von Top-Keeper Andreas Palicka konnte EM-Champion Schweden vor dann offiziell 9933 Fans Slowenien mit 28:22 (11:7) bezwingen.

Am zweiten Hauptrunden-Spieltag in Hamburg kommt es am Freitag nach den Duellen Slowenien gegen Portugal (15.30 Uhr) sowie Norwegen gegen die Niederlande (18 Uhr) zum großen Skandinavien-Kracher zwischen Weltmeister Dänemark und Europameister Schweden (20.30 Uhr). „Das wird schon wie ein Endspiel“, sagte Michael Damgaard, Dänen-Star vom SC Magdeburg, der auf einige Vereinskollegen im Schweden-Trikot treffen wird.

Ein Blick in die Hamburger Arena beim EM-Spiel der Dänen gegen die Niederlande

Dann dürfte die Arena nach dem enttäuschenden Besuch am Mittwoch, der sicher auch mit den sehr hohen Ticketpreisen (120 bis 180 Euro pro Spieltag) zusammenhing, auch voll werden. Nur noch Restkarten sind verfügbar. Kommt dann eine richtige EM-Stimmung in Hamburg auf?