Handball-EM in Hamburg: Portugal feiert Sensations-Sieg – viele Plätze leer

Premiere in Hamburg! Im ersten Handball-EM-Spiel in der Geschichte der Hansestadt hat Portugal einen sensationellen Sieg gegen Favorit Norwegen eingefahren. Zum Start der Hauptrunde gab es für den Außenseiter gegen den zweifachen Vize-Weltmeister ein 37:32 (18:15).

Die Parkplätze im Volkspark dominierten vor dem Spiel klar dänische Kennzeichen, der Turnierfavorit spielte im Anschluss gegen die Niederlande. In der Barclays Arena blieben dann beim frühen 15.30-Uhr-Spiel am Mittwoch viele Plätze leer, so richtig wollte noch keine echte EM-Stimmung aufkommen.

Offiziell waren 8707 Fans in der über 13.000 Zuschauer fassenden Spielstätte vor Ort. Sicher auch ein Grund: Noch verfügbare Tagestickets kosten stattliche 120 bis 180 Euro.

8707 Fans in der Hamburger Arena – aber kaum Stimmung

Dabei entwickelte sich direkt ein spannendes Spiel, in dem der Außenseiter aus Portugal zur Pause überraschend, aber verdient mit drei Toren führte. Die Wikinger um Superstar Sander Sagosen agierten fahrig, verloren zu viele Bälle, das sehr frühe Halbfinal-Aus drohte.

Der Favorit steigerte sich im zweiten Durchgang, es kam zu einem offenen Schlagabtausch, gefühlt ohne Abwehr auf beiden Seiten.

Angeführt von den tollen Brüdern Martim und Francisco Costa sowie Pedro Portela (acht Tore, zum Spieler des Spiels ernannt) blieben die Südeuropäer aber stets in Führung und jubelten nach dem 37:32-Sieg in der Hamburger Arena ausgelassen.

Portugal flies over Norway to secure the first ✌️ points in the Main Round!



: Pedro Portela #ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/iJqUfQCXYZ — EHF EURO (@EHFEURO) January 17, 2024

EM-Halbfinale für Norwegen außer Sicht

Die Norweger, die am Freitag (18 Uhr) in Hamburg auf die Niederlande treffen, können damit das Halbfinale quasi abschreiben. Eine Blamage! „Das war wie C-Jugend“, befand Petter Øverby vom THW Kiel.

Portugal (Freitag, 15.30 Uhr, gegen Slowenien) hat hingegen nun zwei Zähler auf dem Konto und damit alle Chancen. Matchwinner Portela hofft dann auf mehr Fans in der Halle, er sagte im Gespräch mit der MOPO: „Schade, in der Vorrunde in München war mehr los. Wir wollen die Leute in Hamburg jetzt mit unserem Handball begeistern.“