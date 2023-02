Deutsche Biathleten wollen bei Heim-WM eine „Schneelawine” auslösen

Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll strahlten im tief verschneiten Thüringer Wald mit der Sonne um die Wette. Fleißig drehten die beiden deutschen Hoffnungsträger vor dem ersten Startschuss ihre letzten Trainingsrunden, bei schönstem Kaiserwetter wurde die Feinarbeit an der Medaillenform zum puren Genuss. Gleich am Mittwoch soll die Arena am Rennsteig in der Mixed-Staffel dann zum Tollhaus werden, die Vision vom Traumstart in die Heim-Weltmeisterschaft treibt die deutschen Biathleten an.

„Wenn es frühzeitig gute Ergebnisse gibt, macht das etwas mit einer Mannschaft“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling im SID-Interview: „Dann ist es wie eine Schneelawine, die anfängt zu rollen, immer massiver und stabiler wird. Es ist ein Ziel, dass wir in diesen Flow reinkommen.“ Anders als bei der vergangenen WM in Pokljuka und den Olympischen Spielen in Peking soll in Oberhof gleich im ersten Rennen mit Edelmetall die Initialzündung her.

Hermann-Wick ist deutsche Hoffnungsträgerin bei der WM

„Ein misslungener Start wäre nach ein, zwei Tagen noch kein Beinbruch. Aber wenn du lange auf gute Ergebnisse wartest und die kommen nicht, dann wird es irgendwann nicht so toll“, warnte Bitterling. Einer möglichen Negativspirale wie bei den etwas enttäuschenden vergangenen beiden Großereignissen wollen Herrmann-Wick und Co. über die 4×6 Kilometer am Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) gleich einen Riegel vorschieben.

MOPO

„Natürlich wollen wir die eine oder andere Medaille gewinnen. Aber unsere Herangehensweise ist in erster Linie, dass wir bei jedem Wettkampf zur Flower Ceremony wollen“, betonte Bitterling. Dorthin dürfen in den Staffeln die besten Drei und in den Einzeln die Top Sechs. Eine Medaillenvorgabe gibt es nicht. „Wir wollen auf keinen Fall dieses Rückwärtszählen“, erklärte der Sportdirektor.

Das könnte Sie auch interessieren: Nächste Überraschung: Tom Brady ändert seinen Plan für die Zukunft erneut

In den Individualwettbewerben lasten die größten Hoffnungen auf Herrmann-Wick. Die Olympiasiegerin sorgte für die zwei bislang einzigen deutschen Siege in diesem Winter, dazu kamen zahlreiche Laufbestzeiten. „Ich bin gar nicht ergebnisorientiert“, erklärte sie: „Man kann auch sehr gute Rennen machen und wird Vierter oder Fünfter.“ Es brauche für eine Medaille „das Quäntchen Glück an dem Tag. Ich hoffe, dass das bei der Heim-WM auf deutscher Seite liegt“.

Doll und Bitterling wollen „Biathlon-Boom“ auslösen

Sie selbst wolle sich von der Atmosphäre tragen lassen. „Man hat bei den European Championships in München gesehen, was für krassere Leistungen dann noch drin sind. Es wäre schön, in ein Fahrwasser zu kommen, wo man über sich hinauswachsen kann – einfach einen Magic Moment zu erleben.“ Bei den Männern sind die meisten Blicke auf Doll gerichtet.

Der erfahrenste im Team hat seine Herangehensweise seit der Geburt seines Sohnes im vergangenen August verändert. „Ich bin dadurch viel gelassener geworden. Ich trainiere das, was geht und mache mich nicht verrückt“, erzählte er. Damit fand er zu alter Laufstärke zurück. Trifft er die Scheiben, kann er mit Ausnahme von Dominator Johannes Thingnes Bö die übermächtigen Norweger durchaus ärgern.

Das könnte Sie auch interessieren: „Football is coming home“: Sea Devils ziehen ins Volksparkstadion – HSV-Boss happy

Generell soll mit der Heim-WM nochmal eine neue Begeisterung entstehen. „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen“, so Bitterling, „nach den schwierigen Corona-Jahren einen kleinen neuen Biathlon-Boom auszulösen“. Eine Medaille gleich zum Auftakt würde dabei sicher helfen. (aw/sid)