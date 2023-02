„Football is coming home“: Sea Devils ziehen ins Volksparkstadion – HSV-Boss happy

Bereits seit der Gründung der European League of Football (ELF) vor zwei Jahren schielen die Hamburg Sea Devils auf ein Highlight-Spiel im Volksparkstadion. Nun ist es offiziell: Die Seeteufel spielen am 11. Juni gegen Rhein Fire in der Arena des HSV!

„Die Tradition, im Volkspark Football zu spielen, kehrt endlich zurück“, freut sich Sea-Devils-Geschäftsführer Max Paatz gegenüber der MOPO. Denn: Bereits von 2005 bis 2007 spielte das Hamburger Football-Team im Stadion der Rothosen. „Football is coming home“, sagt Paatz. HSV-Vorstand Jonas Boldt schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir freuen uns sehr, dass unser Volksparkstadion die Spielstätte für das erste Heimspiel der Sea Devils und für den ersten Saisonhöhepunkt der European League of Football sein wird. Ich wünsche mir eine tolle Kulisse und ein starkes Zeichen der Sportstadt Hamburg. In Anbetracht der Sea-Devils-Geschichte im Volkspark könnte man sagen: Football‘s coming home!“

ELF: Hamburg Sea Devils spielen im Volksparkstadion gegen Rhein Fire

Auch Zeljko Karajica, der Geschäftsführer der ELF, zeigt sich begeistert. „Der HSV ist ein unglaublich starker Partner und wir wünschen uns, dass dieses gemeinsame Event mit den Sea Devils auch zum Vorbild für andere Standorte wird“, betont der 52-Jährige. „Schon bei der Gründung der European League of Football zur Saison 2021 haben wir uns das Ziel gesetzt, unser Produkt in die größten und schönsten Stadien in Europa zu bringen. Das ist uns mit den Championship Games in Düsseldorf und Klagenfurt bereits gelungen“, so Karaijca.

In den Volkspark passen 57.000 Fans – die bisherige Rekordkulisse der ELF (12.055 Zuschauer:innen bei der Partie zwischen Rhein Fire und Frankfurt Galaxy im letzten Jahr) könnte also durchaus geknackt werden. Für die Sea Devils wird es wohl definitiv einen neuen Bestwert geben. Im Stadion Hoheluft, der Spielstätte der Hanseaten, waren bisher etwa 5000 Fans die Bestmarke. „Damit erfüllt sich ein großer Traum und unser Dank gilt den Verantwortlichen des HSV, die uns bei der Umsetzung auf allen Ebenen tatkräftig unterstützen. Eines ist klar: Das wird ein Tag, den niemand vergessen wird“, sagt Paatz.

Die dritte Saison der ELF wird am 3. Juni starten. In den ersten beiden Saisons erreichten die Sea Devils das Finale, das sie in beiden Fällen verloren. Im dritten Anlauf soll der Titel-Traum endlich verwirklicht werden. Vielleicht wird das Spektakel im Volkspark dafür den entscheidenen Schub geben. Headcoach Charles Jones ist sicher: „Für manche Spieler wird es das größte Spiel sein, in dem sie jemals spielen werden. Dieses Spiel wird ein Fest für die Stadt, die Sea Devils, den HSV, die European League of Football und den Volkspark. Hamburg verdient ein Footballfest!“