Nächste Überraschung: Tom Brady ändert seinen Plan für die Zukunft erneut

Tom Brady will nach seinem Karriereende als NFL-Profi seinen neuen Job als TV-Experte im US-Fernsehen doch noch nicht antreten. Der Superstar erklärte, dass er doch lieber noch ein Jahr Pause machen möchte. Er wolle in der Saison 2024 gut vorbereitet und mit vollem Engagement in eine neue Aufgabe starten, sagte der 45-Jährige am Montag in einer Sendung bei seinem neuen Arbeitgeber Fox.

Brady hatte vergangene Woche zum zweiten Mal seine aktive Karriere in der National Football League beendet.

NFL: Tom Brady als Fox-Experte – wird der Super Bowl sein erster Auftritt?

Bereits im Mai 2022 hatte Fox einen Deal mit Brady öffentlich gemacht, demnach der mit sieben Super-Bowl-Siegen erfolgreichste Profi in der NFL-Geschichte nach dem Karriereende einen Zehnjahresvertrag als TV-Experte unterschrieben hatte. Er bekommt während dieser Zeit laut US-Medien 375 Millionen US-Dollar Honorar.

Fox ist in den USA auch der übertragende Sender für den Super Bowl am kommenden Wochenende. Zuletzt war spekuliert worden, dass Brady schon im Rahmen dieser Berichterstattung seinen ersten Auftritt als Experte bei Fox haben könnte. (aw/dpa)