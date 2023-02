DSDS-Jurorin hat „Fußballerverbot“ von ihrem Profi-Bruder – Das ist der Grund

Seit Sommer vergangenen Jahres steht er beim FC Erzgebirge Aue in der Dritten Liga unter Vertrag, spielte zuvor unter anderem bei den Reserve-Teams von Greuther Fürth, dem FC Bayern und auch von 1860 München. Und Korbinian Burger ist der Bruder von Sängerin und DSDS-Jurorin Leony, die – wie sie verriet – häufiger von Profi-Fußballern angebaggert wird.

„Ich bin sehr glücklicher Single“, sagte die 25-Jährige in einem RTL-Interview im Oktober vergangenen Jahres. Aber, wie Leony preisgab: „Durch Instagram ist es natürlich so, dass jeder jedem relativ einfach schreiben kann. Da ist leider schon mal der eine oder andere Fußballer in meinen DMs.“

Leony ist die Schwester von Aue-Profi Korbinian Burger

Doch Aue-Profi Burger habe ihr ein „Fußballerverbot“ erteilt: „Er sagt, das sind alles Schweine“, berichtete das Jury-Mitglied von „Deutschland sucht den Superstar“ von einem Gespräch mit ihrem Bruder. „Und mein Ex-Freund war auch Fußballer, aber das ist schon fünf Jahre her.“

Um welchen Kicker es sich bei diesem Ex-Freund handelt, verriet Leony, die in den deutschen Charts bereits mehrere Top-Ten-Hits hatte, nicht. In der 20. Staffel von DSDS sitzt sie an der Seite von Format-Urgestein Dieter Bohlen, Sängerin Katja Krasavice und dem ehemaligen Gewinner Pietro Lombardi.