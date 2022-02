Vom 4. bis 20. Februar steigen in Peking die 24. Olympischen Winterspiele. Wer holt sich die Medaillen? Wie schneiden die deutschen Athletinnen und Athleten ab? Wie sind die Bedingungen vor Ort? Was ereignet sich Kurioses? Mit dem Olympia-Ticker der MOPO verpassen Sie keine Highlights!

Skispringen: Geiger und Eisenbichler enttäuschen

13.31 Uhr: Skispringer Karl Geiger hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking eine Medaille von der Normalschanze klar verpasst. 24 Stunden nach Silber für Katharina Althaus musste sich der 28 Jahre alte Weltcup-Spitzenreiter am Sonntag mit Rang 15 begnügen. Bester Deutscher beim Olympiasieg des Japaners Ryoyu Kobayashi war Constantin Schmid (Oberaudorf) auf Platz elf. Vierschanzentournee-Sieger Kobayashi setzte sich bei schwierigen Windverhältnissen vor dem Österreicher Manuel Fettner und dem Polen Dawid Kubacki durch. Stephan Leyhe (Willingen) kam auf Platz 24, der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) verpasste als 31. den zweiten Durchgang der besten 30.

Geiger muss damit weiter auf seine erste olympische Einzelmedaille warten, 2018 in Pyeongchang hatte er mit dem Team Silber geholt. Andreas Wellinger (Ruhpolding), der vor vier Jahren auf der kleinen Schanze triumphiert hatte, war nicht für Peking nominiert worden.

Eisschnelllauf: Niederländer nicht zu schlagen

10.58 Uhr: Der schwedische Eisschnelllauf-Star Nils van der Poel hat wie erwartet die olympische Goldmedaille über 5000 m gewonnen. Der 25 Jahre alte Weltrekordhalter setzte sich in 6:08,84 Minuten durch und sicherte ein Jahr nach seinem Weltmeistertitel seine erste Olympiamedaille. Silber gewann Europameister Patrick Roest aus den Niederlanden (6:09,31), Bronze holte der erst 22 Jahre alte Norweger Hallgeir Engebraaten (6:09,88). Die niederländische Legende Sven Kramer kam im seinem letzten Karriererennen über seine Spezialstrecke in 6:17,04 auf Rang neun.

Langlauf: Russischer Sieg, norwegischer Absturz

9.12 Uhr: Alexander Bolshunov ist Langlauf-Olympiasieger im Skiathlon. Der 25 Jahre alte Russe setzte sich souverän vor seinem Landsmann Denis Spizov und dem Finnen Iivo Niskanen durch. Als bester Deutscher lief Lucas Bögl aus Gaißach auf Rang zwölf, Friedrich Moch aus Isny kam einen Platz dahinter ins Ziel. Mitfavorit Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen erlebte eine deftige Niederlage und erreichte nur als 40. das Ziel. Im Skiathlon von Pyeongchang 2018 hatten noch drei Norweger ganz vorne gelegen.

Florian Notz aus Römerstein kam auf den 19. Platz. Jonas Dobler verzichtete aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start – eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Deutsche Skiverband mit.

Ski alpin: Wind stoppt die Herren-Abfahrt

8.21 Uhr: Die für Sonntag angesetzte Abfahrt der Skirennfahrer ist wegen starker Windböen abgesagt worden. Nachdem der Start des Herren-Rennens bereits mehrmals verschoben worden war, verlegte der Ski-Weltverband Fis den Wettkampf schließlich auf Montag (5 Uhr MEZ). Die Startzeiten des Riesenslaloms der Damen, der ebenfalls am Montag stattfindet, wurden entsprechend angepasst. Der erste Durchgang soll nun um 2.30 Uhr MEZ, der zweite um 7.30 Uhr MEZ beginnen.

„Das ist eine absolut gute Entscheidung. Es ist nach wie vor extrem windig. Aus Sicht der Sicherheit und auch der Fairness war das die richtige Entscheidung”, kommentierte Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger die Absage des alpinen Auftakt-Events dieser Spiele. Die Windböen seien im Bereich von 50, 60 Kilometern pro Stunde gewesen.

Snowboard: Erstes Gold für Neuseeland bei Winterspielen

7.33 Uhr: Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat Rang acht im Slopestyle-Wettbewerb belegt. Die 19-Jährige erhielt für ihren besten von insgesamt drei Runs im Finale am Sonntag 64,13 der maximal möglichen 100 Punkte. Im ersten Lauf griff sie kurz in den Schnee, im dritten stürzte sie. „Ich bin so happy, ich kann mich gar nicht beschweren. Ich war gar nicht nervös, ich hatte übelst viel Spaß“, sagte die Mittenwalderin und ergänzte im sonnigen Zhangjiakou: „Ich würde am liebsten noch weiter fahren.”

Der Sieg auf dem anspruchsvollen Kurs in Zhangjiakou, auf dem die Athletinnen über Geländer und Rampen fahren und über eine kleine Hütte springen, ging an Zoi Sadowski-Synnott. Die 20-Jährige holte das erste Olympia-Gold bei Winterspielen für Neuseeland überhaupt.

Am Sonntag: Olympia-Medaillen für Skispringer und Rodler?

6. Februar, 6.11 Uhr: Nach Silber durch Katharina Althaus hoffen auch die deutschen Männer an diesem Sonntag auf eine Medaille im Skispringen. Allerdings gehörten die Mitfavoriten Karl Geiger und Markus Eisenbichler vor dem Wettbewerb von der kleineren Normalschanze (12 Uhr, ZDF) dort bislang nicht zu den Stärksten. Sehr gut sieht es für Rodler Johannes Ludwig vor dem dritten (12.30 Uhr) und dem entscheidenden vierten Lauf (14.15 Uhr) aus. Ludwig liegt zur Halbzeit des olympischen Wettbewerbs auf Goldkurs, Felix Loch hat als Vierter noch Chancen auf Bronze.

Medaillenspiegel: Norwegen führt nach Tag 1

17.37 Uhr: Die ersten sechs von ingesamt 109 Entscheidungen sind in Peking gefallen. Mit zwei Goldmedaillen führt Norwegen nach dem ersten Wettkampftag vor Slowenien, das einmal Gold und einmal Bronze einfahren konnte. Gastgeber China (einmal Gold) teilt sich den dritten Platz mit den Niederlanden und Schweden. Deutschland steht dank der Silbermedaille von Skispringerin Katharina Althaus auf Rang neun.

Der Medaillenspiegel nach dem ersten Tag

Biathlon: Kurioses Siegerbild der Norweger

16.55 Uhr: Johannes Thingnes Bö hätte sich nur zu gerne für das Siegerfoto zu seinem Mixedstaffel-Kollegen gestellt – durfte er aber nicht. Weil der norwegische Biathlon-Star als Nahkontakt eines Corona-Infizierten gilt, kam es zu einem kuriosen Bild. HIER gibt’s die ganze Geschichte.

Johannes Thingnes Bö muss beim Siegerfoto auf Abstand bleiben.

Ski-Freestyle: Schwede düpiert Favoriten aus Kanada

16.01 Uhr: Kanadas Ski-Freestyler Mikael Kingsbury hat die Goldmedaille auf der Buckepliste überraschend verpasst. Der Dominator und Olympiasieger von 2018 musste sich bei zweistelligen Minusgraden im Genting Snow Park von Zhangjiakou mit 82,19 Punkten dem Schweden Walter Wallberg (83,23) geschlagen geben und gewann Silber. Bronze holte Ikuma Horishima aus Japan (81,48).

Mit 101 Weltcup-Podestplätzen, darunter 67 Siege, sowie insgesamt neun Gesamtsiegen im Disziplin-Weltcup galt Kingsbury eigentlich als einer der klarsten Goldanwärter der Spiele. Doch der erst 21 Jahre alte Wallberg überraschte den Dominator mit einem schnellen und fehlerfreien Finaldurchgang und krönte sich bei seiner ersten Teilnahme zum Olympiasieger.

Shorttrack: Erstes Gold für China

15.11 Uhr: Bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel haben die Shorttracker Gastgeber China das erste Gold in Peking beschert. Das Quartett aus dem Reich der Mitte setzte sich im Finale vor Italien und Ungarn durch. Ein deutsches Team war nicht am Start.

China wurde im zweiten Halbfinale nur Vierter, rutschte durch Disqualifikationen für die USA und Russland aber noch ins Finale. Beim neuen Wettbewerb bestand jede Mannschaft aus zwei Frauen und zwei Männern, die Rennen gingen über 2000 m. Den Test bei den Weltmeisterschaften 2021 hatte ebenfalls China gewonnen.

Rodeln: Ludwig auf Gold-Kurs, Loch Vierter

14.22 Uhr: Johannes Ludwig liegt nach zwei starken Läufen zur Halbzeit des olympischen Rodel-Wettbewerbs auf Goldkurs. Der 35-Jährige fuhr am Samstag im Sliding Centre Yanqing im ersten von zwei Läufen Bestzeit und liegt 0,039 Sekunden vor Österreichs Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl. Dritter ist der Italiener Dominik Fischnaller, der schon 0,304 Sekunden langsamer als Ludwig war. Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch ist mit 0,382 Sekunden Rückstand Vierter und hat noch Chancen auf Bronze. Max Langenhan ist 0,641 Sekunden zurück Siebter. Die beiden abschließenden Läufe drei und vier werden an diesem Sonntag ausgetragen.

Skispringen: Althaus verpasst Gold ganz knapp

13.37 Uhr: Skispringerin Katharina Althaus weinte nach ihrem Silber-Coup Tränen der Freude – und gleichzeitig Tränen der Enttäuschung. Mit zwei starken Sprüngen vom Schanzen-UFO in Zhangjiakou ist die Oberstdorferin zwar auf das Olympia-Podest geflogen, die erhoffte Goldmedaille musste sie in einem dramatischen Finale aber der Slowenin Ursa Bogataj überlassen. Nach dem ersten Durchgang hatte Althaus noch geführt. Umgerechnet 110 Zentimeter fehlten zum ganz großen Triumph des nur 1,57 m großen Flugflohs, der für die erste deutsche Medaille der Winterspiele in Peking sorgte. Bronze ging an Nika Kriznar aus Slowenien.

Schon vor vier Jahren hatte Althaus Silber hinter Maren Lundby gewonnen. Weil die Norwegerin derzeit pausiert und Topfavoritin Marita Kramer (Österreich) positiv auf Corona getestet wurde, stand die Tür zum Olympiasieg weit offen. Doch es war Bogataj, die die Gunst der Stunde nutzte.

Die 25-Jährige Althaus flog auf der futuristischen Schanze zunächst auf 105,5 m, ehe sie im zweiten Durchgang bei schwierigen Bedingungen schon nach 94,0 m landete. Die Bayerin verpasste damit eine Wiederholung des Triumphs von Carina Vogt, die bei der Premiere 2014 Gold gewonnen hatte und an ihrem 30. Geburtstag aus der Heimat die Daumen drückte.

Rodeln: Ludwig mit Fabel-Lauf zu Bahnrekord

13.14 Uhr: Rodler Johannes Ludwig ist mit Start- und Bahnrekord ins olympische Rennen gestartet. Der Olympia-Dritte von 2018 fuhr am Samstag im Sliding Centre Yanqing einen starken ersten Lauf und holte sich mit 2,445 Sekunden die drei Monate alte Startbestzeit vom Russen Semen Pawlitschenko. Zudem schraubte der 35-jährige Thüringer seinen eigenen Bahnrekord vom Weltcup im November 2021 auf 57,063 Sekunden. Der frischgebackene Weltcup-Gesamtsieger aus Oberhof setzte somit gleich im ersten von vier Durchgängen ein Achtungszeichen. Hinter ihm fuhr der Österreicher Wolfgang Kindl – Weltmeister von 2017 – mit 0,047 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dritter ist Dominik Fischnaller aus Italien.

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch aus Berchtesgaden leistete sich einen Patzer und liegt als Fünfter hinter dem Letten Kristers Aparjods noch in Schlagdistanz zu den Medaillenrängen. Max Langenhan vom BRC 05 Friedrichroda fuhr auf der mit 1583 Metern längsten Bahn der Welt ebenfalls nicht fehlerfrei und belegt vor dem zweiten Lauf Rang neun. Die beiden abschließenden Läufe drei und vier werden an diesem Sonntag ausgetragen.

Nordische Kombination: Frenzel in „unzumutbarer” Quarantäne

12.29 Uhr: „Unzumutbare“ Zustände im Quarantäne-Hotel: Olympiasieger Eric Frenzel braucht Geduld – und Unterstützung durch den DOSB. Wie es dem Nordischen Kombinierer aktuell geht lesen Sie HIER.

Skispringen: Geiger in der Quali nur Neunter

11.51 Uhr: Die deutschen Skispringer um Mitfavorit Karl Geiger haben sich mühelos für das Olympia-Einzel qualifiziert, sind der Weltelite aber erneut hinterhergesprungen. Er schaffte am Samstag 97,5 Meter und belegte damit auf der modernen Normalschanze in Zhangjiakou Rang neun. Schon in den sechs Trainingssprüngen hatte der Weltcup-Gesamtführende aus Oberstdorf den starken Eindruck der laufenden Saison nicht bestätigen können. Markus Eisenbichler wurde nach einem Sprung auf 91 Meter 23. Qualifikationssieger wurde Marius Lindvik aus Norwegen, der 100,5 Meter sprang.

„Das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es fehlt schon noch ein gutes Stück”, sagte Geiger. „Hier passen noch ein paar Sachen nicht hundertprozentig zusammen. Das wird auf jeden Fall eine Challenge.” Auch die weiteren beiden deutschen Starter Stephan Leyhe (95,5 Meter) und Constantin Schmid (86,5) schafften es ins Olympia-Finale. Dennoch war Schmid eher unzufrieden. „Der war nix, der ist einfach daneben gegangen”, sagte der Youngster, der nicht über Rang 39 hinauskam. Leyhe landete auf Rang elf.

Am Sonntag (12 Uhr/ZDF und Eurosport) wird der Nachfolger des in Peking fehlenden Andreas Wellinger gesucht.

Biathlon: Deutsche Mixed-Staffel auf Platz fünf

11.04 Uhr: In einer Windlotterie haben die deutschen Biathleten in der Mixed-Staffel eine herbe Enttäuschung einstecken müssen. Die arrivierten Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie die beiden Olympia-Neulinge Vanessa Voigt und Philipp Nawrath hatten mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun und landeten nach zwei Strafrunden und 18 Nachladern nur auf Rang fünf. Der Rückstand auf die siegreichen Norweger (3 Strafrunden + 13 Nachlader) um Star-Biathlet Johannes Thingnes Bö betrug nach 4×6 km 1:05 Minuten. Silber ging an Frankreich (3+11) vor den russischen Athleten (1+13).

Bei eisigen Temperaturen von rund minus 13 Grad bereitete den Skijägern der böige Wind in Zhangjiakou enorme Probleme, die Schießeinlagen gerieten teilweise zum Glücksspiel. Startläuferin Voigt handelte sich sowohl liegend als auch stehend eine Strafrunde ein und übergab mit 2:18 Minuten Rückstand auf die Spitze an Herrmann. „So habe ich mir meinen Einstand definitiv nicht vorgestellt”, sagte die 24-Jährige der ARD. Frontfrau Herrmann und Doll konnten anschließend weitere Extra-Runden nur mit viel Mühe verhindern. Vor Schlussläufer Nawrath war der Rückstand aber auf 1:19 Minuten geschrumpft, aber auch dessen starke Schießleistungen mit insgesamt nur zwei Nachladern waren nicht mehr als Schadensbegrenzung.

Skilanglauf: Norwegerin Johaug holt erstes Olympia-Gold

10.01 Uhr: Die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug hat das erste Gold der 24. Olympischen Winterspiele in Peking gewonnen. Die 33 Jahre alte Weltmeisterin setzte sich im Skiathlon nach 44:13,7 Minuten überlegen vor Weltcup-Spitzenreiterin Natalja Neprjajewa (ROC) und Teresa Stadlober (Österreich) durch. Beste Deutsche war Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg) auf Platz 13.

Für Johaug war es zwölf Jahre nach Staffel-Gold 2010 in Vancouver der zweite Olympiasieg. Die 14-malige Weltmeisterin hatte die Winterspiele 2018 wegen einer Dopingsperre verpasst. Die 33-Jährige hatte nach 15 km 30,2 Sekunden Vorsprung auf Neprjajewa, Sauerbrey lag 2:23,8 Minuten hinter der Siegerin.

Eisschnelllauf: Claudia Pechstein schreibt Olympia-Geschichte

9.12 Uhr: Die deutsche Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist nun auch offiziell als erste Frau zum achten Mal bei Olympischen Winterspielen gestartet. Einen Tag nach ihrem Auftritt im Nationalstadion von Peking als Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft bestritt die 49-Jährige am Samstag ihren ersten Wettkampf im National Speed Skating Oval. Über 3000 Meter lief die Berlinerin gleich im ersten Paar 4:17,16 Minuten und überquerte mit erhobenen Armen freudestrahlend die Ziellinie. Der letzte Platz war da nur Nebensache. Gold gewann Europameisterin Irene Schouten aus den Niederlanden. Die Favoritin setzte sich in 3:56,93 Minuten und dem olympischem Rekord vor Francesca Lollobrigida aus Italien durch und sicherte sich ihre erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen. Bronze gewann Isabelle Weidemann aus Kanada.

Claudia Pechstein bei ihren achten Olympischen Spielen

Die mit fünfmal Gold sowie je zweimal Silber und Bronze erfolgreichste deutsche Wintersportlerin hatte am Freitag gemeinsam mit Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich bei der Eröffnungsfeier das deutsche Team angeführt. Mit ihrer achten Teilnahme an Winterspielen hat Pechstein den Rekord des japanischen Skispringers Noriaki Kasai eingestellt. Ihren ersten Olympia-Start hatte die 49-Jährige 1992 in Albertville, wo sie über 5000 Meter Dritte geworden war.

Wer holt die erste deutsche Olympia-Medialle?

8.01 Uhr: Am Auftaktwochenende gibt es gute Aussichten auf Medaillen für das Team Deutschland. HIER gibt’s den großen Überblick über die Kandidaten und den Zeitplan.

45 weitere Corona-Fälle in Peking

5. Februar, 6.44 Uhr: Am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele sind 45 weitere Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie die Organisatoren am Samstag mitteilten, wurden am Freitag 25 Fälle unter Athleten und Teammitgliedern sowie 20 unter anderen Teilnehmern festgestellt. Allein bei der Ankunft am Flughafen fielen 26 Tests positiv aus, darunter 20 von Sportlern und Mitgliedern der Teams. In der Olympia-Blase wurden bei den täglichen Tests weitere 19 Infizierte festgestellt, die zuvor angereist waren. Darunter waren fünf Mitglieder von Mannschaften. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 353 gestiegen. Den Angaben zufolge sind seither bis Freitag 12.250 Personen zu den Spielen über den Pekinger Flughafen angereist.