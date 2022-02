Kamila Valieva (15) verpasst Medaille! Kati Witt weint live im TV

Der Druck im Doping-Skandal war offenbar zu groß! Eiskunstläuferin Kamila Valieva hat im olympischen Kür-Finale überraschend eine Medaille verpasst. Die 15-Jährige, die trotz einer positiven Dopingprobe starten durfte, kam nach mehreren Fehlern hinter ihren russischen Teamkolleginnen Anna Shcherbakova (17) und Alexandra Trusova (17) sowie Kaori Sakamoto aus Japan nur auf den vierten Platz.

Valieva zeigte Nerven und patzte in der Kür gleich mehrfach. Sie stürzte beim Vierfach-Salchow und auch der Vierfach-Toeloop gelang nicht ganz. Sie weinte nach ihrem Programm.

Kamila Valieva hat ihre Medaille verpasst.

Kamila Valieva (15) verpasst Olympia-Medaille! Kati Witt weint live im TV

„Man hätte sie schützen müssen. Sie war ein Schatten ihrer selbst“, analysierte die zweimalige Eiskunstlauf-Olympiasiegerin und heutige ARD-Expertin Katharina Witt, der live im TV die Tränen kamen. „Sie ist ein 15-jähriges Kind und ist daran zerbrochen. Das sitzt ein Häufchen Elend zwischen Erwachsenen, das bricht einem das Herz.” Sie brachte erneut eine Altersgrenze ins Spiel.

„Man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen”, sagte Witt weiter. „Ich kann nur hoffen, dass sie das verwindet und wiederkommt. In vier Jahren möchte ich sie wiedersehen.” Am Ende des Interviews mit ARD-Moderatorin Jessy Wellmer entschuldigte sich Witt noch für ihren emotionalen Auftritt: „Das tut mir leid, ich muss mich echt entschuldigen für meinen Ausbruch.” Später in der Sendung konnte sie dann aber wieder lachen.

Mit diesem Ergebnis ist auch klar, dass es eine Medaillenzeremonie geben wird. Das Internationale Olympische Komitee hatte angekündigt, dass das Ergebnis als vorläufig angesehen und mit einem Sternchen versehen wird. „Wer ist denn eigentlich Olympiasiegerin geworden?”, fragte Witt bezeichnenderweise. „Das war kein schönes Kapitel, das unser Sport heute geschrieben hat.”