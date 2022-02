Es war eine Sensation, als Victoria Carl (26) und Katharina Henning (25) deutsches Gold im Teamsprint und Silber im Staffellauf mit Katherine Sauerbrey (24) und Sofie Krehl (26) holten. Doch nun stehen schwere Anschuldigungen im Raum: In der finnischen Zeitung „Iltalehti“ wird behauptet, dass die deutschen Langläuferinnen illegales Ski-Wachs verwendet hätten, um sich so einen Vorteil zu verschaffen.

„Offenbar wurde das verbotene Fluorid C8 verwendet, zumindest in der 4×5-km-Staffel am Samstag. Möglicherweise auch im Teamsprint am Mittwoch. Die Informationen stammen aus verschiedenen Quellen, aber ich kann keinen eindeutigen Beweis liefern“, so zitiert die „Iltalehti“ einen angeblichen Insider.

Olympia: Betrugsvorwürfe gegen deutsche Langlauf-Heldinnen

Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied des deutschen Skiverbands DSV äußert sich bei „Eurosport“ sehr deutlich zu den Vorwürfen. „Zu anonymen Vorwürfen, noch dazu wenn sie so hanebüchen sind, geben wir normalerweise keine Stellungnahme ab“, sagte er. „Aber um es klar und deutlich zu sagen: Der Deutsche Skiverband hält sich an alle Vorgaben und Regeln.“

Auch der deutsche Langlauf-Chef Andreas Schlütter bezieht unmissverständlich Stellung in der norwegischen Zeitung „Dagbladet“ und nennt die Anschuldigungen eine Lüge. „Wir verwenden sicherlich kein C8-Fluorid, da wir es nicht mehr bei uns haben. Es ist eine Lüge, was sie schreiben“, machte Schlütter deutlich. Für ihn sei Neid das Motiv des Unbekannten: „Die Finnen müssen wegen ihrer verlorenen Medaille in der Staffel enttäuscht sein.“

Pierre Mignerey, der Langlauf-Renndirektor vom Internationalen Skiverband (FIS) hält die Betrugsvorwürfe ebenfalls für ausgedacht: „Ich habe keinen Grund, es zu glauben. Vielleicht haben die Leute bemerkt, dass Deutschland besser gleitet, und spekuliert. Aber ich denke nicht, dass es Sinn macht, weil es hier keinen Schnee gegeben hat, bei dem diese Produkte etwas nutzen.“

C8-Wachs bringt vor allem dann einen Vorteil, wenn die gewachsten Ski auf nassem Neuschnee gleiten. In China war es jedoch kalt und trocken und auch Neuschnee war nicht zu finden. Stattdessen fuhren die Langläuferinnen hauptsächlich auf Kunstschnee.