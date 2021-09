Mick Schumacher wird wohl auch in der kommenden Formel-1-Saison für den US-Rennstall Haas an den Start gehen. Der 22-Jährige werde in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben, kündigte Teamchef Günther Steiner an.

„Mick sollte bald bestätigt werden. Warten wir noch ein paar Tage, hoffentlich klappt es dann“, sagte Steiner bei RTL vor dem Großen Preis von Russland (Sonntag, 14 Uhr/Sky): „Dann sind alle glücklich und ich brauche diese Frage nicht mehr zu beantworten.“

Formel 1: Mick Schumacher sitzt auch nächste Saison im Haas-Cockpit

Schumachers Teamkollege bleibt der Russe Nikita Mazepin (22), bis zu dessen Heimrennen in Sotschi sollen die letzten Details geklärt werden. „Bis dahin wollen wir beide bestätigen“, sagte Steiner.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Zuletzt hatte es auch Gerüchte um einen Wechsel Schumachers zu Alfa Romeo gegeben. Das Team erhält wie Haas seinen Antrieb von Ferrari, wo Micks Vater Michael Schumacher seine größten Erfolge feierte. Bei der Scuderia ist Schumacher-Junior im Nachwuchsprogramm.

Das könnte Sie auch interessieren: Formel 1: Zukunft von Sebastian Vettel ist geklärt

Schumacher und Mazepin feierten in diesem Jahr ihr Formel-1-Debüt für Haas. Beide konnten im unterlegenen Auto bisher keinen Punkt einfahren. Im Verlauf der Saison kamen sie sich auf der Strecke immer wieder in die Quere. (sid/seb)