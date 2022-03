Enkel von Formel-1-Legende soll neuer Schumi-Kollege werden

Die Beziehung zwischen Mick Schumacher (22) und seinem Haas-Kollegen Nikita Mazepin (23) war schwierig – auf und neben der Strecke. Der Rüpel-Russe fuhr gefährliche Manöver gegen ihn und fiel mit einer Busengrabsch-Attacke auf Model Andrea D’Ival und Outing-Andeutung gegen Mercedes-Juwel George Russell (24) negativ auf. Jetzt beendet der russische Angriff auf die Ukraine Mazepins Formel-1-Karriere. Und kaum einer im Fahrerlager ist traurig darüber.

Die Millionen von Vater Dmitry (53) brachten Nikita in die Formel 1, doch jetzt wird ihm dessen Nähe zu Wladimir Putin (69) zum Verhängnis. Noch am Tag des Angriffs war der Uralkali-Milliardär einer von 37 ausgewählten Wirtschaftsvertretern, die Putin im Kreml auf den Krieg einschwor.

Enkel von Emerson Fittipaldi soll neuer Kollege von Mick Schumacher werden

Sohn Nikita fuhr derweil beim Formel-1-Test in Barcelona einen von russischen Nationalfarben und Uralkali-Logos „reingewaschenen“ Haas-Ferrari VF-22 und ahnte wohl schon, dass es seine letzten Runden in der Königsklasse des Motorsports werden würden. „Es ist eine schwierige Zeit für mich“, twitterte Mazepin und beteuerte, er habe keinen Einfluss auf „vieles, das gesagt und getan wird“.

Das könnte Sie auch interessieren: Russischer Formel-1-Star vor Aus: Neuer Teamkollege für Schumacher?

Bei einer außerordentlichen Sitzung des Motorsport-Weltrates wurde beschlossen, dass russische Fahrer unter neutraler FIA-Flagge weiter in der Formel 1 mitfahren dürfen. Doch es ist unwahrscheinlich, dass Haas an Mazepin festhält. Denn: Nach der Streichung des für den 25. September geplanten Russland-Rennens dürfte sich Haas auch komplett von Sponsor Uralkali trennen.

Startverbot für Mazepin macht Fittipaldi-Enkel den Weg frei

Schließlich sprach der britische Automobilverband am Mittwoch endgültig ein Teilnahmeverbot für Teams, Fahrer und Offizielle aus Russland und Belarus aus. Ein Start des Haas-Fahrers und Teamkollegen von Mick Schumacher beim zehnten Saisonrennen am 3. Juli in Silverstone ist damit ausgeschlossen. Mazepins Rennlizenz wird in Großbritannien bis auf Weiteres nicht mehr anerkannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Skandalöse Entscheidung: Russen dürfen bei Paralympics starten

Juristen arbeiten laut Teamchef Günther Steiner (56) bereits daran, den mehrjährigen und angeblich 50 Millionen Euro schweren Sponsorenvertrag aufzulösen. Die Saison sei aber so oder so „finanziell gesichert“, betonte Steiner: „Auch bei einer Trennung von Uralkali.“

Pietro Fittipaldi neuer Schumacher-Kollege?

Russen-Farben weg, Russen-Kohle weg, Russen-Fahrer weg – doch wer wird neuer Teamkollege von Mick Schumacher? Logische Wahl wäre der brasilianische Haas-Ersatzpilot Pietro Fittipaldi (25). Der Enkel von Doppel-Weltmeister Emerson Fittipaldi (75) fuhr in der Saison 2020 schon zwei Rennen als Ersatz für den beim Feuer-Unfall in Bahrain verletzten Romain Grosjean (35). Fittipaldi landete beim zweiten Bahrain-Rennen auf Platz 17 und beim Finale in Abu Dhabi auf Rang 19.

Das könnte Sie auch interessieren: Ukrainischer Biathlet stirbt im Krieg

Als Kandidat gilt aber auch der frühere Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi (28), den sich wohl Technologie-Partner Ferrari wünscht. Zuletzt fuhr der Italiener erfolglos in der Elektroserie Formel E.

Als Dritten bringt der „Blick“ den Australier Oscar Piastri (20) ins Spiel. Der Formel-2-Meister des Vorjahres ist aktuell Ersatzfahrer bei Alpine, würde für ein Haas-Cockpit aber freigegeben.