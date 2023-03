„Einfach nur peinlich!“ Riesen-Zoff zwischen Schumacher und RTL-Kommentator

Schon vor dem Saisonstart gibt es Zoff zwischen dem ehemaligen Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher und RTL-Kommentatoren-Legende Heiko Waßer. Nachdem Waßer den Pay-TV-Sender Sky in Bezug auf die Formel 1 scharf attackiert hatte, schoss Schumacher via Instagram zurück – und schoss wiederum gegen Waßer. Dicke Luft vor dem ersten Grand-Prix-Wochenende.

Begonnen hat alles mit einer brisanten Aussage in einem Interview. „Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett“, sagte der langjährige RTL-Kommentator Waßer der „Sport Bild“, nachdem RTL die Rechte an der Motorsport-Königsklasse verloren hatte.

Schumacher schießt bei Instagram gegen Waßer

Schumacher, der seit 2019 bei Sky als Experte im Einsatz ist, ließ das nicht auf sich sitzen und schrieb auf Instagram: „Lieber Heiko, bei solchen Kommentaren kann man nur von bedauernswert sprechen! Wusste nicht, dass du dich so steigern kannst. Einfach nur peinlich.“ Dahinter packte Schumacher ein Emoji, das den Daumen nach unten zeigt.

Der 65-jährige Waßer reagierte prompt erneut auf die Social-Media-Attacke. „Natürlich war es nicht so diplomatisch, der Spruch kam aus der Emotionalität und auch aus Trauer“, wird er von RTL zitiert. Die Aussage sei vielleicht ein bisschen „flapsig“ formuliert, käme aber aus einer „Sorge um die Formel 1“ heraus: „Ich befürchte, dass die Formel 1 in drei Jahren in Deutschland tot sein wird.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Was ist mit Deutschland los?“ Früherer Formel 1-Chef bedauert Entwicklung

In Zukunft, so versprach Waßer, würde er sich „diplomatischer ausdrücken und sagen: Das Zugucken tut weh, der Sex ist so lala“. Dabei betonte er, sein Spruch sei „nicht auf den Kommentar bezogen gewesen, sondern auf die ganze Sendung“.

Seit 1991 erstmals keine Formel 1 im Free-TV bei RTL

Hintergrund des Ganzen sind die TV-Rechte: Der Pay-TV-Sender Sky, für den Schumacher als Experte tätig ist, hält die Exklusiv-Rechte an der Formel 1 in Deutschland, die lange bei RTL zu Hause war. Der Vertrag von Sky mit der Formel 1 sieht jedoch vor, dass vier Rennen im Free-TV gezeigt werden. Bisher waren diese bei RTL zu sehen – mit Heiko Waßer als Kommentator.

Sky sucht noch nach einem Abnehmer für die Rechte der vier Free-TV-Rennen für 2023. Wer das sein wird, ist derzeit noch völlig offen. Die neue Saison der Formel 1 startet am 05. März mit dem Großen Preis von Bahrain in Sakir.