Problem vor dem Saisonstart: Will kein Sender die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Zwei Wochen vor dem Start der Saison in der Formel 1 hat der Pay-TV-Sender Sky noch keinen Partner für vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen gefunden. Es sei noch keine Entscheidung gefallen, hieß es bei Sky auf Anfrage. Nach der Absage von RTL ist der Bezahlsender auf der Suche nach einem neuen Free-TV-Partner für die wichtigste Motorsportserie. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein.

Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen gezeigt, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden. Das erste Rennen des Jahres ist am 5. März der Grand Prix von Bahrain.

Das könnte Sie auch interessieren: Formel-1-Legende Ecclestone erhält eigene TV-Serie

Findet Sky keinen Free-TV-Partner, gäbe es theoretisch noch andere Möglichkeiten, die Vereinbarung mit der Formel 1 zu erfüllen. Denkbar wären frei empfangbare Übertragungen im Internet über die eigene Internetseite. Dann könnte Sky jedoch kein Geld für eine Sub-Lizenz kassieren. (dpa/tie)