Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone hat die Verantwortlichen für das Zwei-Runden-Rennen von Spa heftig kritisiert. „Es war ein Desaster. Auf das Wetter hast du keinen Einfluss, wie du damit umgehst, dagegen schon. Man merkte, dass keiner die Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen wollte“, sagte der 90-Jährige der „tz“ und dem „Münchner Merkur“.

Am Sonntag war der Große Preis von Belgien aufgrund des anhaltend starken Regens nach stundenlangem Warten und zwei Runden hinter dem Safety Car beendet worden. „Sie flogen daher wie in einem schwerelosen Raum. Und am Ende machten sie gemeinsam alles falsch“, sagte Ecclestone über die Verantwortlichen.

Ecclestone fordert: Geld zurück für die Fans

Außerdem forderte Ecclestone vom Rechteinhaber Liberty die Rückerstattung der Eintrittsgelder für die Zuschauer an der Strecke.

„Von dem Geld, das die Rechteinhaber durch ihre zwei Mogelrunden verdient haben, sollten sie die Fans, die zehn Stunden im Regen verharrt haben, entschädigen“, sagte er. (sid/tha)