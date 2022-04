Es ist derselbe Verein! Neuer Prügel-Skandal erschüttert Hamburgs Fußball

In einem Kreisliga-Spiel zwischen der Zweitvertretung der TuS Dassendorf und der ersten Mannschaft des FC Bergedorf 85 ist es zu körperlicher Gewalt seitens der Gäste aus Bergedorf gekommen. Dies belegt ein Handyvideo, welches dem „Hamburger Abendblatt“ vorliegt. Bereits vergangene Woche kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Hamburger Amateurspiel. Besonders brisant: Es handelte sich dabei ebenfalls um eine Mannschaft des FC Bergedorf 85.

Am 22. März befand sich die Partie in der Kreisliga 3 beim Stand von 3:1 für das Heimteam aus Dassendorf kurz vor dem Schlusspfiff, als sich der brutale Vorfall ereignete. Der Dassendorfer Spieler Marvin Möller versuchte sich vor einem Freistoß freizulaufen und wurde dabei vom Bergedorfer Abdelaziz Nabil Mohammed Maali verfolgt. Dieser holte plötzlich aus und traf Möller mit seiner rechten Faust voll im Gesicht, wonach der Dassendorfer sofort zu Boden sank. Schiedsrichter Valentin Azi, der das Spiel nur Sekunden später beendete, stand mit dem Rücken zur Szene.

Möller erlitt bei dem Vorfall wohl eine Nasenbeinprellung und hat inzwischen auch Strafanzeige gestellt. Doch auch die sportlichen Konsequenzen dürften den Bergedorfer Maali hart treffen, am Mittwoch wird der Vorfall vor dem Sportgericht des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) verhandelt.

Nicht die erste Entgleisung bei Bergedorf 85

Bereits vor rund einer Woche beschäftigte ein anderer Vorfall Fußball-Hamburg, bei dem es ebenfalls zu körperlichen Gewalttaten seitens Spieler einer Mannschaft des FC Bergedorf 85 gekommen war. Bei einem Kreisklassen-Spiel in Lohbrügge gegen TuS Hamburg ereigneten sich bereits nach 32 gespielten Minuten jagdähnliche Szenen auf dem Feld, an denen beide Teams beteiligt waren. Auslöser waren aber auch hier die Bergedorfer. Die Mannschaft wurde bereits vom laufenden Spielbetrieb abgemeldet.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach brutaler Schlägerei: Jetzt äußert sich der FC Bergedorf 85

Ein seltener Gast vor dem Sportgericht ist Bergedorf ohnehin nicht, seit September 2021 beschäftigten bereits 26 Verfehlungen des Vereins aus dem Hamburger Südosten die Richter des HFV. Auch am Mittwoch werden gleich zwei Vorfälle verhandelt. Im Anschluss an den Faustschlag im Spiel der ersten Mannschaft geht es um einen Spielabbruch, der sich im Spiel der Alten Herren des Vereins ereignet hatte. Der leitende Schiedsrichter gab an, er sei geschubst geworden.