Zittern um HSV-Quartett: Das sind Polzins Notfall-Pläne für Köln

Der Countdown läuft – und der Blick des HSV geht nun nur noch Richtung Köln! Einen Tag lang dürfen die Profis nach ihrer Rückkehr aus Belek pausieren, der Sonntag steht zu ihrer freien Verfügung. Am Montag beginnt dann die ganz heiße Phase vor dem Rückrundenstart gegen den Spitzenreiter (18.1.). Die bange Frage: Welcher der vier angeschlagenen Profis schafft es, noch rechtzeitig fit zu werden? Ein Wettlauf mit der Zeit bahnt sich an.

Keeper Daniel Heuer Fernandes (Muskelverhärtung), Kapitän Sebastian Schonlau (Trainingsrückstand nach einem Infekt) sowie die Torjäger Davie Selke (Oberschenkelprobleme) und Ransford Königsdörffer (Rückschlag im Trainingslager). Sie alle machen Sorgen. Einzig Heuer Fernandes kam in Belek mal zum Einsatz und hütete eine Hälfte lang gegen Aachen (2:0) das Tor, ehe er sich verletzte.

Heuer Fernandes, Schonlau und Selke immerhin individuell

„Wir müssen von Tag zu Tag schauen, wie es bei ihnen weitergeht“, ließ Trainer Merlin Polzin wissen, bekräftigte aber: „Wir hoffen, dass wir am Ende alle Spieler fürs Köln dabei haben.“ Heuer Fernandes, Schonlau und Selke waren am Freitag zumindest wieder individuell auf dem Platz. Und dennoch: Polzin hat natürlich längst Notfall-Pläne in der Schublade

Niemand rechnet ernsthaft mit einem Ausfall von Stammkeeper Heuer Fernandes gegen Köln. Sollte der Fall dennoch eintreten, würde Routinier Tom Mickel wohl in den Kasten rücken – denn auch Matheo Raab fällt mit einem Handbruch noch aus.

Fehlt auch Königsdörffer? Stange mit Problemen im Test

Im letzten Türkei-Test gegen FCSB Bukarest (1:2) zeigte Polzin auch, wie er ein Schonlau-Loch in der Abwehrmitte stopfen würde. Etwas überraschend würde Daniel Elfadli – eigentlich zentral-defensiv eingeplant – als Partner von Dennis Hadzikadunic nach hinten rücken und den Vorzug vor Lucas Perrin erhalten.

Besonders gezittert wird an vorderster Front. Sollten weder Selke noch Königsdörffer rechtzeitig fit werden, hätte der HSV ein großes Problem. Denn Otto Stange (17) ließ in beiden Belek-Tests durchblicken, dass die Joker-Rolle zurzeit wohl doch noch besser zu ihm passt. Am Montag, wenn er seine Profis vor dem Training wieder um sich versammelt, wird Polzin wissen, wie groß seine Sorgen vor dem Köln-Spiel wirklich sind …