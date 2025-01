Sieben HSV-Ausfälle! Von Selke bis Schonlau: Wer wird rechtzeitig für Köln fit?

Zumindest Miro Muheim gab am Donnerstag rasch Entwarnung. Mit bandagiertem rechten Knie wanderte der Schweizer vom Trainingsplatz, konnte die Sorge der Fans aber sofort vertreiben. „Kein Problem, alles gut“, erklärte er lächelnd und hob den Daumen. Und dennoch: Personell läuft es in diesem Winter für den HSV noch nicht wirklich rund.

Am Freitag, im Abschlusstest des Türkei-Trainingslagers gegen FCSB Bukarest (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), wird Trainer Merlin Polzin bei weitem nicht auf seine Wunschformation zurückgreifen können. Insgesamt sieben Profis fehlen aktuell. Die MOPO verschafft einen Überblick: Wer soll wann wieder einsteigen? Um wen muss vor dem Rückrundenstart gegen Köln (18.1.) ernsthaft gezittert werden?

Das Positive vorweg. Seit Mittwochabend befindet sich nun auch Sebastian Schonlau (fehlte zuvor erkältet) bei der Mannschaft, am Donnerstag trainierte er individuell. Dabei wird es bis zur Abreise aus der Türkei am Samstag auch bleiben. Kommende Woche soll Schonlau wieder komplett einsteigen, was seinen Einsatz gegen Köln betrifft, äußert er sich vorsichtig: „Ob das dann Sinn ergibt, muss man sicherlich noch mal mit den Doktoren besprechen.“ Tendenz: Es wird knapp, aber Schonlau packt es!

Kann HSV-Trainer Merlin Polzin gegen Köln auf seinen Kapitän Sebastian Schonlau setzen? WITTERS Kann HSV-Trainer Merlin Polzin gegen Köln auf seinen Kapitän Sebastian Schonlau setzen?

HSV-Keeper Heuer Fernandes leidet unter einer Verhärtung

Ebenfalls Hoffnung macht Daniel Heuer Fernandes (muskuläre Probleme). Der Keeper setzt seit Dienstag mit dem Teamtraining aus, präsentierte sich den mitgereisten Anhängern am Mittwoch aber bestens gelaunt beim Fan-Abend. Zuletzt schuftete er im Kraftraum, möglicherweise ist am Freitag eine individuelle Einheit auf dem Platz drin. Beim HSV sind sie optimistisch, dass der Keeper gegen Köln im Kasten steht. Tendenz: sollte klappen.

Etwas komplizierter ist die Lage bei Davie Selke. Der Torjäger setzte wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel in Belek drei Tage lang komplett aus, verpasste auch den ersten Test gegen Aachen (2:0). Am Donnerstag absolvierte er eine Laufeinheit und will dies am Freitag möglichst wiederholen. Beim HSV herrscht höchste Vorsicht: Auf keinen Fall soll Selke überlastet werden, dann würde sein Einsatz gegen Köln wackeln. So aber lautet die Tendenz: Verläuft der Genesungsprozess normal, dürfte es für den 29-Jährigen reichen.

Königsdörffer verletzte sich kurz vor Weihnachten

Das wäre umso wichtiger, weil auch Ransford Königsdörffer weit davon entfernt ist, bei 100 Prozent seines Leistungsvermögens zu stehen. Nachdem er sich kurz vor Weihnachten eine muskuläre Verletzung zuzog, konnte er in diesem Jahr noch kein Mannschaftstraining komplett durchziehen. Das ist dann für kommende Woche geplant, in jedem Fall aber wird der Stürmer (wie auch Selke und Schonlau) ohne Testspieleinsatz in die Rückserie starten. Tendenz: Für einen Kaderplatz sollte es im Normalfall reichen.

HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes am Mittwoch beim Fan-Abend im Teamhotel „Kempinski The Dome“ in Belek. WITTERS HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes am Mittwoch beim Fan-Abend im Teamhotel „Kempinski The Dome“ in Belek.

Noch nicht dabei sein werden dann Ludovit Reis und Robert Glatzel. Der Niederländer steht rund zwei Monate nach seiner Oberschenkel-Verletzung allerdings kurz vor dem Einstieg ins Teamtraining, vermittelt bei seinen individuellen Einheiten in Belek einen spritzigen und guten Eindruck. Läuft alles glatt, könnte Reis in zwei, drei Wochen eine Kader-Alternative sein. Glatzel braucht nach seiner Hüft-OP noch etwas länger, war in der Türkei aber an jedem Tag individuell auf dem Platz. Ziel bleibt ein Comeback im März.

Ein Handbruch setzt HSV-Ersatzkeeper Raab außer Gefecht

Fehlt noch Matheo Raab. Der Keeper, der in Belek nicht dabei ist, muss wegen seines Handbruchs ebenfalls noch bis März pausieren. Umso wichtiger, dass nun Stammkeeper Heuer Fernandes schnell wieder fit wird.