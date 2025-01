Tom Mickel erinnert sich noch genau an das Winter-Trainingslager des HSV 2010 in der Türkei. 20 Jahre jung war der Torwarrt damals. Mit nun 35 Lenzen ist er nach Belek zurückgekehrt und bereitet sich mit dem HSV am selben Ort auf die Rückrunde vor. Dort sprach er mit der MOPO über seine ungewöhnliche Karriere mit nur sechs Profi-Spielen für den HSV in 14 Jahren, Titelträume, Frank Rosts Bratpfannen und seine Pläne für die Zukunft.