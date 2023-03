Wunderheilung bei HSV-Kapitän Schonlau? Walter glaubt immer noch an Einsatz

Scheint so, als würde Tim Walter all das noch nicht wahrhaben wollen. Dass Kapitän Sebastian Schonlau am Sonntag in Karlsruhe dabei sein kann, gilt aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung als unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. HSV-Coach Walter aber öffnet seinem Kapitän weiterhin die Tür: Am Ende soll Schonlau selbst entscheiden, ob er beim KSC aufläuft.

Wie ernst steht es wirklich um den Kapitän? Auch am dritten Tag nach Schonlaus Trainingsunfall machten sie aus der Schwere der Blessur im Volkspark ein Geheimnis und wollten nicht verraten, ob ein Band im Knöchel gerissen ist oder nicht. „Wir schauen von Tag zu Tag“, sagte Walter, ergänzte aber, dass es „für das Wochenende vielleicht nicht so gut aussieht“.

HSV-Trainer Walter glaubt noch an Einsatz von Schonlau

Walter gibt die Hoffnung nicht auf. Nachdem bereits am Donnerstag Schonlaus Ausfall als perfekt und sogar sein Einsatz gegen Kiel (18.3.) als höchst fraglich galt, hält sich Walter mit einer endgültigen Aussage weiterhin zurück. Entscheidend sei nun, wie es um die Schwellung in Schonlaus Knöchel bestellt ist. Tatsächlich rechnet allerdings auch beim HSV niemand ernsthaft mit einer Wunderheilung. Sollte Schonlau auch am Samstag beim Abschlusstraining fehlen, wäre die Angelegenheit endgültig durch.

Fragt sich nur: Wer soll ihn ersetzen? Die Nase vorn haben dürfte der zuletzt gesperrte Moritz Heyer, der rechts adäquat von Noah Katterbach ersetzt wurde. Heyers Vorteil gegenüber Winter-Zugang Javi Montero: Walter weiß, was er an ihm hat, während Montero bei seinem Debüt vor vier Wochen in Heidenheim (3:3) patzte. „Javi versucht sich reinzubeißen“, lobt Walter dennoch.

Unterm Strich glaubt der Trainer, dass auch ein Ausfall Schonlaus sein Team noch enger zusammenrücken lassen würde. Walter hofft: „An solchen Situationen, ob unser Kapitän dabei ist oder nicht, wachsen wir und können uns daran hochziehen.“