HSV-Kapitän Schonlau wackelt: Neue Chance für Montero?

Ludovit Reis ging es schon wieder besser. Der 22-Jährige fehlte am Mittwoch zwar am zweiten Tag in Folge im Training, war aber immerhin schon wieder im Volkspark zugegen, holte sich Medikamente, um seine Erkältung auszukurieren. Bei aller gebotenen Vorsicht hofft man beim HSV, dass Reis bestenfalls schon am Freitag wieder auf dem Platz stehen kann – also rechtzeitig vorm Spiel beim KSC am Sonntag.

Die Einsatzchancen von Sebastian Schonlau hingegen wurden am Mittwoch mit 50:50 beziffert. Nachdem der Kapitän am Dienstag umgeknickt war und das Training abbrechen musste, ließ er sich tags darauf behandeln.

Schonlaus Knöchel ist angeschwollen

Nach erster Einschätzung handelt es sich um keine strukturelle Verletzung, Schonlaus Knöchel war allerdings noch sichtbar angeschwollen.

Klarheit ergäbe wohl erst eine MRT-Untersuchung, auf die zunächst verzichtet wurde. Fällt Schonlau aus, könnte Javi Montero nach seinem bitteren Debüt in Heidenheim eine zweite Chance bekommen. Denkbar ist auch, dass Moritz Heyer nach seiner Gelbsperre ins Abwehrzentrum rückt – weil Noah Katterbach hinten rechts überzeugen konnte.