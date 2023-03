Kapitän fällt gegen Karlsruhe aus: Wie lange fehlt Schonlau dem HSV?

Das Fragezeichen wurde am Donnerstag nicht kleiner, im Gegenteil. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau weilte zwar im Volkspark, am Training teilnehmen aber konnte der 28-Jährige weiterhin nicht. Am Dienstag war Schonlau im Training umgeknickt, hatte sich dabei am Knöchel verletzt. Über den Schweregrad der Verletzung gab es auch zwei Tage später noch keinen Aufschluss.

Klar ist, dass die Hamburger am Sonntag beim Karlsruher SC auf ihren Anführer verzichten müssen. Der KSC-K.o. für Schonlau – der damit erstmals überhaupt seit seinem Wechsel im Sommer 2021 verletzungsbedingt ausfällt. Einzig zwei Rotsperren hatten in den vergangenen anderthalb Jahren dafür gesorgt, dass die Hamburger Schonlau mal ersetzen mussten.

Schonlau fehlte dem HSV bisher nur nach Platzverweisen

In der Hinrunde, nach dem Platzverweis gegen St. Pauli (0:3), wankte die HSV-Verteidigung ohne Schonlau, kassierte in zwei Spielen fünf Gegentore. Damals rückte Jonas David (23) an die Seite von Mario Vuskovic (21). Eine Paarung, die es – so viel steht fest – im Karlsruher Wildpark nicht geben wird.

Beim Training am Donnerstagvormittag bildete David im Trainingsspiel zusammen mit Moritz Heyer (27/kehrt nach Gelbsperre zurück) ein Innenverteidigerpaar. Ein Fingerzeig? Möglich. Dann behielte Noah Katterbach (21) seinen Platz rechts hinten in der Viererkette. Winterzugang Javi Montero (24) und Youngster Valon Zumberi (20) bildeten das zweite Paar, wären die weiteren nominellen Alternativen.

Schonlau, der am Donnerstag im Stadion behandelt wurde, ist als Führungsspieler für den HSV nicht zu ersetzen. Sportlich ist es an Trainer Tim Walter (47), gegen das aggressive Pressing der vierfach in Folge siegreichen Karlsruher eine passende Lösung zu finden – ohne seinen Kapitän, dem womöglich gar ein noch längerer Ausfall droht.