„Wollen wir nicht“: HSV mit Druck zu Spitzenreiter Düsseldorf – was Mut macht

Zwölf Punkte hat der HSV aus den ersten sieben Liga-Spielen geholt. Nie zuvor war die Ausbeute der Hamburger in der Zweiten Liga zum gleichen Zeitpunkt der Saison schlechter. Am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) geht es nun auch noch zum Spitzenreiter nach Düsseldorf. Saisonübergreifend 21 Liga-Spiele in Folge ist die Fortuna schon ungeschlagen. Bei einer Niederlage würde der HSV acht Punkte hinter Düsseldorf liegen, entsprechend angespannt ist vor dem Auftritt auch die Lage bei den Hamburgern. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung.

„Ich glaube, dass wir einen Kader haben, der gegen jeden Gegner bestehen kann. Und so fahren wir auch dahin. Wir wollen das bestmögliche Ergebnis. Das wären drei Punkte“, sagte Steffen Baumgart vor der Abreise nach Düsseldorf. Der HSV-Trainer weiß, dass es ungemütlich im Volkspark wird, sollten weiterhin die Ergebnisse nur bedingt stimmen.

Selbst Stefan Kuntz betonte bereits im Laufe der Woche, dass jetzt geliefert werden muss. Der Sportvorstand forderte mehr Mut auf dem Platz, er will eine klare Entwicklung sehen.

Auch HSV-Trainer Baumgart steht im Fokus

Bei Baumgart ist die Botschaft angekommen. „Was wir definitiv nicht wollen, ist zu verlieren“, meint der HSV-Trainer. „Um das zu erreichen, musst du einfach in allen Bereichen gut sein und klar sein.“ Damit ist auch sein Bereich gemeint. Baumgart muss für den Auftritt in Düsseldorf die richtige Taktik und die richtige Aufstellung finden. Ein Problem mit der passenden Einstellung hatten die HSV-Profis gerade bei solchen Spielen in der Vergangenheit hingegen so gut wie gar nicht.

In der Zweiten Liga sind die Hamburger bislang zwölfmal bei einem Spitzenreiter angetreten. Die bisherige Bilanz in diesen Duellen kann sich aus HSV-Sicht mehr als nur sehen lassen. Sechs dieser Spiele wurden gewonnen, in vier Vergleichen wurden die Punkte geteilt, nur zwei Partien haben die Hamburger verloren. Beide Niederlagen (0:1 gegen Kiel und 2:3 gegen Werder Bremen) gab es im Volksparkstadion.

Das könnte Sie auch interessieren: Überraschende HSV-Ausfälle: Baumgart braucht neuen Düsseldorf-Plan

Ein Gastspiel bei einem Tabellenführer hat der HSV in der Zweiten Liga bislang also noch nie verloren. Zumindest ein Punkt wurde am Ende immer geholt. So soll es auch an diesem Sonntag laufen. In der vergangenen Saison spielten die Hamburger übrigens ebenfalls am 8. Spieltag gegen Düsseldorf. Die Fortuna stand damals auf Platz eins, der HSV siegte mit 1:0.