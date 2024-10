Überraschende HSV-Ausfälle: Baumgart braucht neuen Düsseldorf-Plan

Nach zuletzt zwei Remis in Folge will der HSV am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) mit einem Sieg bei Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf zurück in die Erfolgsspur finden. Im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Paderborn (2:2) will Steffen Baumgart dafür seine Startelf wieder auf der einen oder anderen Position verändern. Das ließ er am Freitag durchblicken. Einen Tag später gab es dann schon wieder eine neue Entwicklung. Die Folge: Der HSV-Coach muss sich für das Düsseldorf-Spiel einen neuen Plan überlegen.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es am Samstag für die HSV-Profis im Volkspark am Samstag zum Abschlusstraining auf den Platz. Knapp 90 Minuten wurde intensiv gearbeitet. Die Stimmung war gut. Und das obwohl der Blick auf das Personal auch für neue Fragezeichen sorgte.

Kein Teamtraining für HSV-Torwart Heuer Fernandes

Daniel Heuer Fernandes (Adduktoren-Zerrung) sollte nach zwei Spielen Zwangspause am Sonntag in Düsseldorf eigentlich wieder im HSV-Tor stehen. So sah am Freitag noch der klare Plan aus. Nur noch den letzten Härtetest mit dem Training am Samstag müsste der 31-Jährige überstehen, hatte Baumgart erklärt.

Zu sehen war von „Ferro“ beim Abschlusstraining dann jedoch nichts. Schon vor der Mannschaft hatte der Keeper eine individuelle Schicht auf dem Platz absolviert. Dabei gab es offenbar Probleme. Das Düsseldorf-Spiel kommt für ihn doch noch zu früh, ansonsten wäre er auch beim Mannschaftstraining dabei gewesen.

Raab wird am Sonntag in Düsseldorf im HSV-Tor stehen. Das wird allerdings wohl nicht die einzige Überraschung in der HSV-Startelf sein. Denn Heuer Fernandes ist nicht der einzige Profi mit unerwarteten Problemen. Bereits nach 20 Minuten musste am Samstag Rechtsverteidiger Silvan Hefti den Trainingsplatz schon wieder verlassen. Der Schweizer klagte über Beschwerden im unteren Rückenbereich. Sein Einsatz in Düsseldorf dürfte mehr als nur auf der Kippe stehen.

Wer kann Hefti beim HSV ersetzen?

Wie Baumgart die Lücke schließen will, ist noch offen. Gegen Paderborn hatte zuletzt Emir Sahiti den Job auf der rechten Seite übernommen. Eine weitere Option wäre Bakery Jatta, der in Düsseldorf erstmals seit Mitte August wieder im HSV-Kader stehen wird. Direkt einen Platz in der Startelf hat der HSV-Coach für ihn aber eigentlich nicht vorgesehen.

Auch William Mikelbrencis ist ein Kandidat. Der Franzose, der zuletzt nur bei U21 zum Einsatz gekommen war, stand am Samstag mit den Profis beim Abschlusstraining auf dem Platz und bereitete sich nicht mit der zeitgleich trainierenden Regionalliga-Mannschaft auf das anstehende Derby gegen den St. Pauli-Nachwuchs am Sonntag ( 14 Uhr) vor.

Baldé erstmals für deutsche U20 nominiert

Zumindest Teile des Mannschaftstrainings machten am Samstag auch Lukasz Poreba und Fabio Baldé, der gerade erstmals für die deutsche U20-Nationalmannschaft nominiert wurde, wieder mit. Das Duo hatte zuletzt krank aussetzen müssen. In den Planungen für das Düsseldorf-Spiel dürften beide aber noch keine Rolle spielen. Es sei denn, es gibt in der Nacht vor dem Spiel noch mehr Probleme und Ausfälle.