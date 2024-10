Ausweis da, Baldé ist Deutscher! Aber vorm Topspiel hat das HSV-Talent ein Problem

Vor wenigen Tagen konnte Fabio Baldé endlich aufatmen. Das Warten hat ein Ende. Wie die MOPO erfuhr, ist der HSV-Flügelflitzer seit Dienstag im Besitz seines deutschen Passes und soll in Kürze erstmals für die U20 des DFB spielen. Tolle Nachrichten für den 19-Jährigen, die allerdings vor dem Spitzenspiel des HSV in Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr, Liveticker bei mopo.de) auch ein wenig getrübt werden.

Seit Monaten geht es für Baldé ausschließlich bergauf. Er wurde zur großen Überraschung der bisherigen HSV-Saison, kam bei allen sieben Zweitligaspielen zum Einsatz und bereitete schon drei Treffer vor. Ausgerechnet vor dem Ritt nach Düsseldorf aber plagen das Talent gesundheitliche Sorgen.

HSV-Profi Baldé fehlt seit Mittwoch aus Krankheitsgründen

Nachdem Baldé bereits am Mittwoch erkrankt gefehlt hatte, konnte er auch am Donnerstag nicht trainieren. Das könnte – unabhängig von seinem Genesungsprozess – schon das Aus für das Wochenende bedeuten. Trainer Steffen Baumgart legt größten Wert darauf, dass seine Profis die Mehrzahl der Einheiten an den Hauptbelastungstagen absolvieren. Völlig offen aber, ob Baldé am Freitag wieder einsteigen kann.

Dazu kommt: Bakery Jatta trainierte nach seiner Verletzung in dieser Woche komplett mit und könnte damit Baldé im Kader ersetzen. Der Gambier hatte sich Mitte August, beim 7:1-Pokalerfolg in Meppen, verletzt.

Feiert HSV-Talent Baldé kommende Woche sein DFB-Debüt?

Offen bleibt auch, ob Baldé bereits in der anstehenden Länderspielpause sein DFB-Debüt feiern darf. U20-Trainer Hannes Wolf spielt mit dem Gedanken, den Offensivmann, der auch für Portugal auflaufen dürfte, in seinen Kader für die Test-Länderspiele gegen Polen (11.10. in Ahlen) und Ghana (14.10. in Wuppertal) zu nehmen. Die Entscheidung wird am Freitag erwartet.

Das könnte Sie auch interessieren: Einen Monat nach der Vertragsauflösung: Rätsel um Ex-HSV-Profi Jonas David

Während der HSV vor dem Spitzenspiel um Baldé zittert, gibt es bezogen auf Daniel Heuer Fernandes gute Nachrichten. Erstmals nach seiner Verletzung absolvierte der Keeper die Einheit am Donnerstag unter höchster Intensität. Damit dürfte er in Düsseldorf zumindest wieder in den Kader rücken. Zum Einsatz kommen wird diesmal aber vermutlich noch Stellvertreter Matheo Raab.